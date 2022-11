„Ein wichtiges Puzzleteilchen“

Dr. Mischak übergibt Förderbescheid an Genossenschaft „Dorfladen Crainfeld“

Viele kleine Puzzleteile sind an ihrem Platz – der von einer Genossenschaft betriebene „Dorfladen Crainfeld“ ist offiziell eröffnet. Neben mehr als 160 Genossinnen und Genossen aus Crainfeld und Umgebung unterstützen 17.500 Euro im Rahmen der LEADER-Förderung – einem Förderprogramm von Europäischer Union und dem Land Hessen – den wiederbelebten Dorfladen.



„Gäbe es ein Lehrbuch für Gemeinschaftsprojekte – der ‚Dorfladen Crainfeld‘ wäre ein leuchtendes Beispiel und an vielen anderen Stellen Vorbild für Dörfer und Kommunen“, unterstreicht Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter, im Rahmen der Eröffnung des Dorfladens und der Übergabe des Förderbescheids an die Dorfladen-Genossenschaft. „Nicht nur ein schöner Ort zur Versorgung, sondern auch ein Ort für Austausch und Miteinander wurde hier wiederbelebt“, lobt Dr. Mischak die Initiative des Ortsbeirats sowie der Menschen aus Crainfeld und den umliegenden Ortschaften.



Vor knapp einem Jahr musste die traditionsreiche Bäckerei Müller mit Ladengeschäft schließen. Ein Eckpfeiler der Grebenhainer Nahversorgung stand somit nicht mehr zur Verfügung. Es war der Crainfelder Ortsbeirat rund um Ortsvorsteherin Nicole Jäger, der gemeinsam mit den Menschen aus Crainfeld und der Großgemeinde die Genossenschaft auf den Weg brachte und das Projekt vorantrieb.



Nach intensiven Wochen und Monaten der Vorbereitung und Abstimmung wurde die Genossenschaft Ende August gegründet. Es folgten umfangreiche Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten, von denen der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Müller in seiner Begrüßung berichtet.



Viele Puzzleteile sind es gewesen, die seit der ersten Idee vor einem knappen Jahr an ihren Platz gefallen sind: Neben aktuell 168 Genossenschaftsmitgliedern, sind beispielsweise die große Unterstützung durch Familie Müller sowie die passenden Räumlichkeiten zu nennen, die mit viel Engagement und ehrenamtlicher Arbeit von 42 Unterstützern renoviert wurden. Auch das enge Lieferantennetz, darunter viele regionale Erzeuger, ist ebenso wichtig wie ein starkes fünfköpfiges Mitarbeiterteam. „Die Ecken des Puzzles, die ihm Halt geben“, führt Werner Müller aus. Nach und nach sind auch die Teile in der Mitte des Puzzles zusammengekommen – dieses ist mit der Eröffnung nun komplett.



Ab sofort gibt es in der Crainfelder Ortsmitte wieder umfangreiche Nahversorgung – mit Backwaren der Fliedener Bäckerei Neidhardt, einem umfangreichen Sortiment, Vogelsberg ORIGINALEN sowie weiteren regionalen Produkten und einem Paketshop. Auch ein Lieferservice und ein Bestellservice sind im Gespräch und in einem Wünschebuch können sich Bürgerinnen und Bürger einbringen.



Auch Sebastian Stang, Bürgermeister der Gemeinde Grebenhain, und Ulrich Höhn, Vorsitzender der Gemeindevertretung, gratulieren zum Mut und der Initiative der Menschen aus Crainfeld. Der Dorfladen Crainfeld ist lobens- und anerkennenswert und die Initiative ein Leuchtturm für die Region.



„Ein wichtiges Puzzleteil hat seinen Platz gefunden – 17.500 Euro für die Ausstattung machen das schöne Bild des Dorfladens Crainfeld komplett“, sagt Dr. Mischak abschließend.