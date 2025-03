Ein nicht alltäglicher „Einsatz“ für rund 50 Vogelsberger Feuerwehrleute: Von Kopf bis Fuß geschützt in orange-roten Chemikalien-Schutzanzügen samt Handschuhen und Stiefeln stehen sie am Bahnhof in Fulda, um das Leck eines Güterwagens abzudichten und die austretende Flüssigkeit aufzufangen. Nein, es ist natürlich kein realer Einsatz, es handelt sich vielmehr um eine Übung am Ausbildungszug Gefahrgut der Deutschen Bahn, an der sich gleich mehrere Feuerwehren aus dem Vogelsbergkreis beteiligen. Zunächst steht Theorie auf dem Übungsplan, dann werden die Kräfte am Armaturenwagen geschult und schließlich wird direkt am Leckagewagen geübt, wie die dortigen Löcher abzudichten sind. „Es ist wichtig, direkt am Objekt zu üben – in diesem Fall an einem Güterzug, denn diese realitätsnahen Umstände schaffen Sicherheit und Routine“, unterstreicht Kreisbrandinspektor Marcell Büttner, der sich vor Ort ein Bild macht und den Einsatz der Vogelsberger Gruppen würdigt. Foto: Vogelsbergkreis

