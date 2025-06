Ein engagiertes Betreuungsangebot und wichtige Sanierungsmaßnahmen

„Bis zum Ende des Jahres will ich jede der 38 Schulen im Kreis mindestens einmal besucht haben, um mir persönlich ein Bild von der schulischen Arbeit und den aktuellen Entwicklungen vor Ort zu machen. Ich will sehen, was gut läuft und wo wir als Schulträger noch Luft nach oben haben. Vom Schreibtisch aus ist das nur schwierig machbar“, erklärt Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent Patrick Krug im Rahmen seines Besuchs an der Grundschule Wartenberg. „Die Kinder brauchen gute Startchancen und somit gute Bedingungen in den Schulen – dafür möchten wir sorgen.“ In der Grundschule in Angersbach funktioniert das. Schulleiterin Nicole Weber zeigt sich äußerst zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem Vogelsbergkreis und hebt hervor, wie wichtig ein gutes Miteinander für die positive Entwicklung der Schule sei.



Ein besonderes Augenmerk legt der Schuldezernent auf das vielfältige Betreuungsangebot, das die Grundschule Wartenberg ihren Schülerinnen und Schülern bietet. Schulleiterin Weber hebt hervor: „Unsere Betreuung ist ein wichtiger Baustein für Familien im Kreis. Knapp 60 Prozent der Kinder nutzen bereits die Früh- und Nachmittagsbetreuung und es werden jedes Jahr mehr.“ Das Angebot umfasst zahlreiche Arbeitsgemeinschaften, die den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Förderung bieten. Dazu zählen unter anderem eine Inliner-AG, eine Flöten-AG, eine Lese-AG sowie eine Lego-AG. „Wir achten genau darauf, welche AG für das jeweilige Kind am besten geeignet ist und gehen individuell auf Stärken, Schwächen und Interessen ein“, erläutert Weber. „Es ist beeindruckend, zu sehen, wie abwechslungsreich und teilweise außergewöhnlich das Angebot hier ist. Das zeigt, wie sehr die Schule auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler eingeht. Sie leisten hier großartige Arbeit, um den Kindern eine sichere und förderliche Umgebung zu bieten“, lobt Patrick Krug.



Für die Zukunft sind bereits weitere Verbesserungen geplant: Bis zum Start des neuen Schuljahrs werden zusätzliche Räumlichkeiten für die Betreuung bereitgestellt, die derzeit durch den Kreis saniert werden. Diese Maßnahmen sollen die Betreuungsqualität weiter erhöhen, um den Bedürfnissen der Kinder noch besser gerecht zu werden.



Ein weiterer wichtiger Punkt des Besuchs des Ersten Kreisbeigeordneten ist die Sanierung des maroden Dachs der Turnhalle. „Die in den Sommerferien startende Sanierung des Hallendachs ist nicht nur gut für den Schulsport. Die Baumaßnahme stellt sicher, dass die örtlichen Vereine die Halle auch zukünftig nutzten können und unterstützt so den Vereinssport“, erklärte Krug.



Insgesamt ist Patrick Krug zufrieden mit den Entwicklungen an der Grundschule Wartenberg. Die Kombination aus einem vielfältigen Betreuungsangebot, engagiertem Lehrpersonal und wichtigen Sanierungsmaßnahmen macht die Schule zu einem Ort, an dem sich Kinder wohlfühlen und optimal gefördert werden können. Schulleiterin Nicole Weber fasst abschließend zusammen: „Wir sind dankbar für die Unterstützung des Vogelsbergkreises und freuen uns auf die kommenden Verbesserungen, die unseren Schülerinnen und Schülern zugutekommen.“

