„Ein echtes Leuchtturmprojekt“

Der Countdown läuft, in wenigen Tagen beginnt das vierte Vulkansommer Kulturfestival im Vogelsbergkreis. „Mit über 100 Veranstaltungen in nur zehn Wochen, organisiert von mehr als 50 engagierten Veranstaltern, hat sich das Festival zu einem echten Leuchtturmprojekt für unsere Region entwickelt. Es zeigt eindrucksvoll, wie lebendig, vielfältig und kreativ unsere Kulturlandschaft ist – und was möglich wird, wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen“, betont Landrat Dr. Jens Mischak, gleichzeitig Vorsitzender des Vereins „Kulturförderung Vogelsberg e.V.“Im Vogelsberg kann man den Sommer in vollen Zügen genießen mit Kultur und besonderen Ereignissen an besonderen Orten – zum Beispiel in Gärten und auf Wiesen, in Gewölbekellern, Kirchen, auf Marktplätzen, in Scheunen, alten Bahnhöfen, auf dem Totenköppel oder auf einem Hofgut. Die mehr als 100 Veranstaltungen, die zwischen dem 18. Juli und dem 28. September angeboten werden, decken die verschiedensten Sparten ab: Es gibt Lesungen, Theater, Musik, Kunst und Feste für Klein und Groß im gesamten Vogelsbergkreis - von Freiensteinau bis Alsfeld und von Homberg bis Schlitz. „Das Kulturfestival begeistert mit einer beeindruckenden Spannbreite. Es schafft besondere kulturelle Erlebnisse an besonderen Orten, die Menschen miteinander verbinden und weit über die Region hinausstrahlen“, freut sich Landrat Mischak.Geboten werden natürlich auch besondere Formate wie Open-Air Kino, Schreibwerkstatt, Poetry-Slam, Kunsthaltestellen, Tonnen voller Kunst, Interaktive Lesungen, Open-Air Interaktions-Theater, Kunstspaziergänge, Kleider-Tausch-Party oder Interkulturelle Feste.„Das Kulturfestival zeigt auf eindrucksvolle Weise die Vielfalt und das kreative Engagement unserer Region. Es ist ein lebendiges Zeichen dafür, wie Kultur Menschen verbindet und unsere Gemeinschaft stärkt“, unterstreicht der Landrat und ist sich sicher: „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.“Erfahrene Veranstalter mit ganzen Festivals treten genauso in Aktion wie Akteure, die sich speziell für das Kulturfestival ein Format überlegt haben.„Der Vulkansommer hat eine tolle Entwicklung genommen“, freut sich Dr. Mischak. Ins Leben gerufen wurde das Kulturfestival 2018, mittlerweile findet es zum vierten Mal statt „und ist größer und sichtbarer geworden“.Der Verein „Kulturförderung Vogelsberg e.V.“ tritt bei der offiziellen Auftaktveranstaltung am 2. August mit der a cappella Gruppe „Les Brünettes“ in der Adolf-Spieß-Hall in Lauterbach als Veranstalter auf. Ansonsten ist der Verein für die Sicherstellung der Finanzen, für Vernetzung, Beratung und Marketing zuständig. In diesem Zusammenhang bedankt sich der Vorstand des Vereins bei allen Spendern und Unterstützern.Die Kulturschaffenden selbst konnten beim Verein Zuschüsse (250 € oder 1000 €) für ihre Veranstaltungen beantragen Insgesamt wurden 21 Veranstaltungen gefördert mit zusammen 12.500 Euro.Eine Übersicht der Veranstaltungen ist im Programmheft oder auf der Webseite www.vulkansommer.de zu finden.