„Ein bunter Gemischtwarenladen an beruflichen Möglichkeiten“

„Es ist mir eine ganz besondere Ehre, Ihnen heute Ihre Ernennungsurkunden überreichen zu dürfen“. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde begrüßte Landrat Dr. Jens Mischak die vier jungen Menschen in seinem Dienstzimmer, die am 1. September ihr duales Studium „Bachelor of Arts – Public Administration“ beim Vogelsbergkreis starten: Emely Borgert, Derya Demir, Serena Horst und Mika Wink. Dieses Studium bereitet sie auf die Beamtenlaubahn des gehobenen Dienstes in der Verwaltung vor.



Serena Horst absolvierte nach dem Abitur an der Albert-Schweizer-Schule in Alsfeld bereits ihre Ausbildung zur Verwaltungsangestellten beim Vogelsbergkreis. Auch Emely Borgert hat diese Ausbildung schon in der Tasche: Sie machte diese nach der Fachhochschulreife an der Konrad-Zuse-Schule in Hünfeld bei der Stadt Hünfeld.



Derya Demir legte ihr Abitur an der Max-Eyth-Schule in Alsfeld ab und Mika Wink an der Vogelsbergschule in Lauterbach.



„Ich freue mich, dass Sie sich im Bewerbungsverfahren durchsetzen konnten und Sie Ihre Laufbahn hier beginnen“, so Landrat Dr. Mischak. „Vor Ihnen liegen drei spannende Jahre, in denen Sie sowohl an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Gießen studieren als auch hier bei uns in der Verwaltung im Rahmen von fachpraktischen Abschnitten arbeiten werden.“ Im Anschluss an das Studium stünden den vier Inspektoranwärtern alle Türen offen: „Sie haben sich mit der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises einen bunten Gemischtwarenladen an beruflichen Möglichkeiten ausgesucht – nutzen Sie diese gern“, bekräftigte Landrat Dr. Mischak. „Wir freuen uns, dass Sie da sind“, waren sich Landrat und Personalchefin Melanie Ahne abschließend einig.

(lifePR) (