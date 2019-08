Pressemitteilung BoxID: 763134 (Kreisausschuss des Vogelsbergkreises)

Ein besonderes Handlungsfeldtreffen mit Besuch bei den Schlosspatrioten und im Familienzentrum

Ein besonderes Handlungsfeldtreffen des Familienbündnisses findet am kommenden Montag, 19. August statt: Es beginnt um 15 Uhr mit einer Besichtigung des Schlosses in Homberg und endet im Familienzentrum. Sprecherin Rosemarie Müller lädt alle Interessierte herzlich dazu ein - schließlich lebt das Familienbündnis vom Mitmachen.



Der Verein „Schlosspatrioten Homberg an der Ohm e.V.“ hat sich im Jahr 2012 mit dem Ziel gegründet, das Schloss Homberg als Denkmal zu erhalten und ein reges Schlossleben zu gestalten. Es sind inzwischen mehr als 120 aktive Schlosspatrioten in Sachen Kunst und Kultur, Geschichte, Schlosscafé, Schlossgarten, Schlossfeste und Schlosswerkstatt unterwegs und beleben erfolgreich Schloss und Region.



Danach tagt das Handlungsfeld im Familienzentrum, wo es um die Arbeit des Familienzentrums als Netz- und Knotenpunkt lokaler Verbände und Einrichtungen gehen wird. Dort finden nicht nur Beratungen statt, es ist Dreh- und Angelpunkt für viele Dienstleistungen und generationenübergreifende Angebote.



Auf der Tagesordnung steht auch die diesjährige Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die vom 13. bis 22. September stattfinden soll.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (