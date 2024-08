Ein Zeichen der Verbundenheit

Von vor den Toren Berlins in den Vogelsbergkreis: vier Auszubildende aus dem Partnerlandkreis Oberhavel sind dieser Tage zu Gast im Vogelsbergkreis. Offiziell begrüßt wurden die vier Nachwuchs-Verwaltungsfachleute aus dem Partnerlandkreis des Vogelsbergkreises nun von Erstem Kreisbeigeordneten Patrick Krug. „Seit 2014 ist der Azubi-Austausch mit unserem Partnerlandkreis aus dem Nordosten der Republik eine tolle Gelegenheit für junge Menschen über den Tellerrand zu schauen“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete Krug, der die Oberhaveler im Sitzungssaal der Lauterbacher Kreisverwaltung empfängt.



Ganz oben auf der Agenda steht selbstredend: eine fremde Kreisverwaltung, Rahmenbedingungen und Besonderheiten kennenlernen. „Mal einen Blick in den Arbeitsalltag einer anderen Behörde zu werfen, kann dabei helfen, neue Impulse mitzunehmen und eigene Arbeitsabläufe neu zu bewerten“, führt Krug aus. „Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche mit vielen spannenden Begegnungen, Erfahrungen und Eindrücken – und natürlich auch viel Spaß bei dem von unseren Azubis gestalteten Freizeitprogramm“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete.



Die Gastgeber-Auszubildenden haben dabei ein rundes Programm auf die Beine gestellt: Ein Grillabend, ein Ausflug an den Hoherodskopf mit Baumwipfelpfad, Minigolf und Sommerrodelbahn, ein Nachmittag in Fulda mit verschiedenen Programmpunkten sowie der Besuch des Alsfelder Feierabendmarkts und einem Abschlussfrühstück bilden den Rahmen für einen intensiven Blick in die Fachämter der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises.



Ulrich Schäfer, Leiter des Haupt- und Personalamts, und Oliver Sander, als Leiter der Stabsstelle Gremien und Politische Steuerung unter anderem für die Partnerschaften des Landkreises zuständig, wünschen dem Verwaltungsnachwuchs eine Zeit im Vogelsbergkreis, die in guter Erinnerung bleibt. Gemeinsam mit Timo Walper, Ausbildungsleitung im Haupt- und Personalservice, freuen sich über das Zeichen gelebter Freundschaft zwischen dem Landkreis Oberhavel und dem Vogelsbergkreis, der beim Gegenbesuch von Azubis in Oranienburg ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden soll.

