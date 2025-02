Ein Vorzeigestandort

Ein moderner Schulstandort, bestens ausgestattete Klassenräume, eine enge Partnerschaft mit Vereinen und Institutionen vor Ort sowie der Stadt, und eine zielorientierte Zusammenarbeit mit dem Schulträger: Beim Besuch des Schuldezernenten und Ersten Kreisbeigeordneter Patrick Krug an der Vogelsbergschule in Schotten ist viel Licht. Aber auch ein klein wenig Schatten, wie Schulleiter Norbert Schwing, im Rahmen des Besuchs erläutert.



„Der Schulstandort in Schotten ist mit Ende der 2020 abgeschlossenen Baumaßnahmen einer unserer modernsten, und auch über Kreisgrenzen hinweg ein echter Vorzeigestandort“, sagt Schuldezernent Krug. Gemeinsam mit Matthias Röse, Leiter des Amtes für Schulische Bildung und Betreuung, und Stefan Schmidt, Leiter des Amtes für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft, erinnert Krug daran, dass die Schule damals im laufenden Betrieb modernisiert und erweitert wurde. Doch ein moderner Schulstandort ist das eine, „ihn mit Leben zu füllen, Lernräume zu schaffen und Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu begleiten, das andere. Auch dabei nimmt die Schottener Vogelsbergschule eine Vorreiterrolle ein“, kommentiert Schuldezernent Krug.



Vieles läuft gut an der Schottener Schule, wie auch die Ausführungen von Schulleiter Schwing zeigen. Denn ein stabiles Netz verschiedener Institutionen arbeitet eng zusammen und setzt besonders im Sportbereich ein starkes Ausrufezeichen. Denn Schüler, die die Förderstufe, Hauptschul-, Realschul- oder Gymnasialzweig besuchen, profitieren beispielsweise sehr von der engen Kooperation mit dem TGV Schotten. Das gemeinsame Sportangebot von Schule und Verein ist am Standort breit aufgestellt und geht weit über das übliche Maß hinaus. Das Aushängeschild ist dabei der Langlauf-Bereich, der immer wieder starken Nachwuchs hervorbringt. Den gut ausgebildeten Langlauf-Talenten steht dann etwa der Weg nach Willingen oder Oberhof offen, berichtet Schwing.



Herausforderung ländlicher Raum



Stabile Schülerzahlen, ein familiäres Schulumfeld und ein landschaftlich wunderbar gelegener moderner Schulstandort, und doch gibt es einen Wermutstropfen, wie Schulleiter Norbert Schwing ausführt. Denn es ist gerade im ländlichen Raum immer wieder schwierig, Planstellen mit Lehrpersonal zu besetzen. „Wir wollen ein Angebot vorhalten, das für alle Schülerinnen und Schüler passt“, führt Schwing aus. Doch bei der Personalsuche dafür konkurriert man im Vogelsbergkreis mit urbanen Gebieten und Oberzentren, wie etwa Gießen. Gleichwohl braucht sich der Schulstandort nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. „Wir haben etwa eine Dreifelderhalle direkt nebenan und sind im gesamten Vogelsbergkreis in der Digitalisierung sehr gut aufgestellt“, betont Schwing und lobt das Engagement des Schulträgers. In Kombination mit dem gerade in Schotten sehr familiären Schulumfeld sind das die besten Voraussetzungen, ist Schwing sich sicher.



„Der Standort Schotten zeigt, dass der schon unter dem früheren Landrat Manfred Görig eingeschlagene Weg mit konsequenten Investitionen in unsere Schulstandorte sowie die Digitalisierung der Richtige war. Trotz angespannter Haushaltslage wollen wir diesen Weg mit Augenmaß und den richtigen Schwerpunkten weitergehen“, stellt Schuldezernent Krug abschließend klar.

