"Ein Tag Pause vom Pflegealltag" - Eine Aktion des Pflegestützpunktes Vogelsbergkreis

Der Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis schenkt allen, die zuhause Angehörige pflegen, einen Tag Pause: „Es soll ein Tag Pause von der Pflege sein, an dem man sich entspannen und mit anderen austauschen kann, aber auch in lockerer Atmosphäre Informationen zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten bekommt", erklärt Monique Abel vom Pflegestützpunkt. Es fanden schon mehrere solcher Pausentage statt, beispielsweise in Schotten, Freiensteinau, Mücke und Alsfeld, die auf gute Resonanz stießen.



Der nächste „Pflegepausentag" findet am Samstag, 22. September, im Gutshof im Golfpark Schlossgut Sickendorf statt und wird finanziert vom Vogelsbergkreis. Von 10 – 15 Uhr stehen „Humor und Pflege", Musik, Mittagessen und gemeinsames Bewegen auf dem Programm.



Anmeldungen für die Veranstaltung in Lauterbach sind unter 06641/977-2091 oder -2092 möglich. Wer eine „Pflegevertretung" oder „Fahrgelegenheit“ braucht, erhält Hilfe vom Pflegestützpunkt.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers