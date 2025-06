„Ein Park für alle“

Ist man auf der Suche nach einem gelungenen Gemeinschaftsprojekt, dann ist der Inklusive Bewegungspark ein Paradebeispiel dafür. Das Gelände am Rande des Goetheparks in der Alsfelder Landgraf-Hermann-Straße wurde nun offiziell durch Ann Kathrin Linsenhoff, Sportbeauftragte des Landes Hessen, Landrat Dr. Jens Mischak, den Ersten Kreisbeigeordneten Patrick Krug, und den Alsfelder Bürgermeister Stephan Paule eröffnet – und ist ab sofort ein Ort der Bewegung und Begegnung für alle.



„Hier wurde durch eine beispielhafte Zusammenarbeit ein Projekt realisiert, das Menschen aller Generationen und unabhängig von ihren Fähigkeiten zusammenbringt“, stellt Landrat Dr. Mischak klar. Denn im zweiten inklusiven Bewegungspark seiner Art im Vogelsbergkreis steht die Teilhabe im Mittelpunkt. Nach der Teilnahme des Vogelsbergkreises am „Host Town“-Programm im Rahmen der Special Olympics World Games, bei dem der Kreis Athletinnen und Athleten aus Curaçao begrüßte, sowie der Eröffnung eines ersten Bewegungsparks in Herbstein, stellte das Land Hessen Fördermittel für Bewegungsstätten im öffentlichen Raum in Aussicht. „Diese haben wir – gemeinsam mit der Unterstützung vieler Kooperationspartner – eingesetzt, um etwas Besonderes zu schaffen“, führt Dr. Mischak aus. Zu den Unterstützern zählen unter anderem der Sportkreis Vogelsberg, die Harald-und-Katharina-von-Manteuffel-Stiftung, die VR-Bank Hessenland, die Sparkasse Oberhessen, die Stadt Alsfeld, der Vogelsbergkreis und das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege. „Viele Schultern, die gemeinsam rund 24.500 Euro aufbringen und dank denen diese Bereicherung für Alsfeld verwirklicht werden konnte. Ihnen allen danke ich ganz herzlich!“, stellt der Landrat klar.



Auch Ann Kathrin Linsenhoff lobt, wie klar und mutig der inklusive Sport angegangen wird. Denn so entstehen Orte, die für Haltung, Miteinander und für Teilhabe stehen, führt sie aus. Der neue inklusive Bewegungspark sei ein lebendiger Raum für Bewegung und Begegnung, und besondere Momente, merkt sie an.



Bürgermeister Stephan Paule lobt die große Leistung aller Beteiligten – von Verwaltungen, Institutionen, bis hin zum städtischen Bauhof, der den Park in die Tat umgesetzt hat. Auch verwies der Bürgermeister auf rund 35.000 Euro, die die Stadt zusätzlich für die Verwirklichung des Parks eingesetzt hat.



Sport, Bewegung und Miteinander



Im inklusiven Bewegungspark stehen neben Sitz- und Verweilmöglichkeiten insgesamt acht Sportgeräte zur Verfügung, um sich den eigenen Fähigkeiten entsprechend fit zu halten.



„Es ist ein für Alsfeld einzigartiges Projekt. Vielen Dank an alle, die dabei geholfen haben es zu verwirklichen! Hiermit erkläre ich den Inklusiven Bewegungspark für eröffnet!“, sagt Dr. Mischak – und eröffnet den Park offiziell mit Felgauf- und Unterschwung am Reck.

