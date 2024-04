Ein Hoch auf die Wiese!

Der Vogelsberg feiert seine einzigartige Natur – und lädt dazu ein: Am Sonntag, 28. April, findet bereits zum 8. Mal das Bergmähwiesen-Fest statt. Dieses Jahr am Hälsberg in Lauterbach-Maar (GPS-Koordinaten: 50.659739, 9.366081). Von 11 bis 17 Uhr laden ein vielfältiges kostenloses Programm auf dem Festgelände mit Infoständen, thematischen Führungen und einer Heu-Hüpfburg für Kinder sowie regionale Angebote Maarer Vereine und Vogelsberger Direktvermarkter ein.



„Mit dem Bergmähwiesen-Fest feiern wir wertvolle Naturräume im Vogelsberg. Wiesen, Weiden, Magerrasen und Hutungen haben ein charakteristisches Pflanzenvorkommen und sind ein besonderer Naturschatz und Kulturgut der Region. Das Fest macht auf den großen ökologischen Wert dieser Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere aufmerksam“, unterstreicht Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter und zuständiger Dezernent. Denn Veranstalter ist der Vogelsbergkreis mit seinem Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum in Kooperation mit der Stadt Lauterbach und mit finanzieller Unterstützung durch das Land Hessen, beziehungsweise mit Biodiversitätsmitteln des Regierungspräsidiums Gießen.



Seit 2013 findet das Bergmähwiesen-Fest an verschiedenen Orten im Vogelsbergkreis statt – in diesem Jahr vergleichsweise früh. Die Idee dahinter: den vollen Terminkalender im Hochsommer entzerren und die gerade im beginnenden Frühling sprießende Natur besonders in den Blick nehmen. So stehen neben einem Regionalmarkt mit typischen Produkten auch Führungen zu Botanik, Ornithologie und Kräutern auf dem Programm. Außerdem informiert das Team des Naturschutzgroßprojekts zum Kennarten-Programm (Öko-Regelung 5).



Das Fest stellt die Besonderheiten in den Vordergrund, die im Vogelsberg noch vielerorts zu finden sind: wunderschöne und schützenswerte Bergmähwiesen, artenreiche Flachland-Mähwiesen, Wald- und Feuchtwiesen sowie Hutungen. Denn die Naturstärke des Vogelsberges ist nicht nur ein wertvoller Lebensraum, sondern die Vielzahl der Lebensräume und ihr mosaikartiges Vorkommen in der Region. Dieser Verbund wertvoller Lebensräume macht den Vogelsberg zu einer verbliebenen Oase für seltene Tier- und Pflanzenarten in Hessen, heißt es in der Pressemitteilung. Hier finden selten gewordene Arten einen Rückzugsort und ein Zuhause.



Seit jeher ist ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein ein fester Bestandteil des Bergmähwiesen-Festes. Es werden verschiedene Themenbereiche rund um die artenreichen Grünlandlebensräume thematisiert. Neben zahlreichen Infoständen bieten Fachleute kostenlose Führungen an. Für die Jüngeren werden verschiedene Mitmach- und Bastelaktionen angeboten sowie eine Heuhüpfburg zum Spielen. Stärken kann man sich jederzeit bei einem großen Angebot regionaler Speisen und Getränke sowie auf dem Regionalmarkt. Dieser lädt etwa mit Wurst und Käse, Eis, Nudeln, Likören und weiteren ausgefallene Kreationen von Vogelsberger Direktvermarktern ein. Die in den vergangenen Jahren ausgetragenen Bergmähwiesenmeisterschaften finden in diesem Jahr nicht statt, eine Neuauflage für das nächste Bergmähwiesenfest in 2026 wird allerdings geprüft.



Die Kulturlandschaft des Vogelsbergs geht Hand in Hand mit der bäuerlichen Tradition und Landbewirtschaftung. Eine Wiese, die brachliegt, verbuscht in wenigen Jahren, weiß Johannes Euler vom Naturschutzgroßprojekt. Statt eines Blumenmeers, findet sich dann nur noch ein dorniges Gestrüpp in der Landschaft. Der Artenreichtum der Wiesen und die Offenheit der hiesigen Landschaft sind ein direktes Ergebnis der langjährigen, eher kleinstrukturierten Landbewirtschaftung im Vogelsberg, die es durch Pflege und sorgsame Nutzung zu erhalten gilt.



Das zu entdecken gibt es beim Bergmähwiesen-Fest am 28. April, unterstreicht Euler vom Naturschutzgroßprojekt und lädt Interessierte herzlich ein.

