Ein Gläschen in Ehren?

Ein Bier zum Mittagessen, ein Likör am Nachmittag und zur Nachrichtensendung am Abend noch etwas Wein – Sucht im Alter kann viele Facetten haben. Neben dem Umgang mit Alkohol im Alter kann auch Medikamenten-Missbrauch bei Betroffenen und Angehörigen viele Fragen aufwerfen, die im Online-Vortrag des Pflegestützpunktes Vogelsbergkreis am Dienstag, 27. Juni, ab 18 Uhr thematisiert werden.In der kostenlosen Veranstaltungsreihe der neutralen Beratungsstelle wird an diesem Abend unter anderem Christine Müller-Wolf vom Beratungszentrum Vogelsberg referieren und für Fragen zur Verfügung stehen.Pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte können sich telefonisch bei Monique Abel, 06641-9772091 sowie bei Claudia Vaupel, 06641-9772097, anmelden. Die Anmeldung ist ebenso per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de möglich. Die Zugangsdaten werden nach Anmeldung übersandt.