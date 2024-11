Eine Exkursion zum Thema75 Jahre Grundgesetz. Was unterscheidet Diktatur und Demokratie? - Ein Besuch im Haus an der Grenze“ bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises an. Los geht es am Samstag, 30. November, um 8.30 Uhr in Lauterbach an der vhs (Obergasse 44) oder um 9 Uhr in Alsfeld (Im Klaggarten 6). Angeboten wird eine gemeinsame Fahrgelegenheit. Wer Unterstützungsbedarf zum Einstieg in einen Kleinbus benötigt, kann dies vorab bei der Anmeldung angeben.Was kennzeichnet eine Diktatur? Wie wird mit politisch Andersdenkenden umgegangen? Was geschieht, wenn eine Regierung ihren Staat bedroht sieht? Welche Maßnahmen sind in einer Demokratie möglich und welche widersprechen den Menschenrechten? Wie sahen die Wege der BRD in die Demokratie aus und was ist eine 'Wehrhafte Demokratie'? Diesen komplexen Fragen geht die Point Alpha Akademie im Seminar auf den Grund und fokussiert die Probleme insbesondere im Vergleich der beiden deutschen Staaten während des Kalten Krieges.Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Arbeit und Leben statt.Programmplan:08:30 Uhr Abfahrt in Lauterbach09:00 Uhr Abfahrt in Alsfeld10:00 Uhr Ankunft Point Alpha Akademie, Geisa; Beginn Vortrag "Wege der BRD in die Demokratie - Wehrhafte Demokratie"12:00 Uhr Mittagspause (Restaurantbesuch vor Ort möglich für Selbstzahlende oder Selbstverpflegung)13:45 Uhr Führung im Haus auf der Grenze mit anschließendem Besuch des US-Camps16:30 Uhr Ende und Abfahrt nach Alsfeld17:30 Uhr Ankunft Alsfeld18:00 Uhr Ankunft LauterbachFür weitere Fragen oder Anmeldungen erreichen Interessierte die vhs unter 06631/7927700 oder unter www.vhs-vogelsberg.de