„Sei mutig – Eigenschutz und Sicherheit in Beziehungen“ – unter diesem Motto findet am internationalen Gewaltschutztag am Freitag, 24. November, ein Themenabend mit Diskussion in Lauterbach statt. Besucher der Veranstaltung, zu der die Fachstelle gegen häusliche Gewalt beim Vogelsbergkreis, die Beauftragte für Integration und Gleichstellung, Elisabeth Hillebrand, sowie das Handlungsfeld „Gewaltprävention“ im Familienbündnis einladen, können Selbstverteidigungstechniken kennenlernen und ausprobieren. Beginn in der Aula der Sparkasse in Lauterbach ist um 18 Uhr. Referenten des Abends sind Thomas Bült und Fred Weißing.Bült beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Thematik „Selbstverteidigung und Selbstschutz“. Seit seinem zwölften Lebensjahr trainiert er Kampfsport und hat im Laufe seines Lebens verschiedene Arten praktiziert und verinnerlicht. Thomas Bült engagiert sich ehrenamtlich im Café „Vielerlei“ des Vereins Gelebte Inklusion in Lauterbach und arbeitet aktiv im Projekt „Gewalt – Sehen – Helfen“ mit. Ihm ist wichtig, dass sich jeder mit Mut aus einer scheinbar aussichtlosen und bedrohlichen Situation befreien kann.Fred Weißing ist Diplom Sozialarbeiter und Familientherapeut und Leiter der Regionalen Diakonie Vogelsberg. Er gibt an dem Abend den theoretischen Input zum Thema „Eskalation und Deeskalation in Paarbeziehungen“. Weißing ist spezialisiert auf Ehe- und Paarberatung und bietet ebenfalls Beratung für Männer mit gewalttätigem Verhalten an.Der Themenabend richtet sich an Fachpublikum und gleichermaßen an interessierte Bürger. Um Voranmeldung per Mail an fachberatung.hg@vogelsbergkreis.de oder telefonisch unter 06641/977-3404 bis zum 23. November wird gebeten.