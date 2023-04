Ehrenamtssuchmaschine 2.0 an den Start gegangen

Auf der einen Seite suchen Vereine und Initiativen händeringend Freiwillige, auf der anderen Seite würden sich Menschen gerne ehrenamtlich engagieren, wissen aber nicht, wo sie gebraucht werden. Wie nun beide zusammenbringen? Ganz einfach: mit der Ehrenamtssuchmaschine 2.0. Auf dieses Angebot, das es seit gut fünf Wochen in Hessen gibt, weist der neue Ehrenamtskoordinator des Vogelsbergkreises, Simon Päbler, hin.„Die ersten Vereine haben sich mit uns in Verbindung gesetzt und genau nach einer solchen Plattform gefragt, um ehrenamtliche Unterstützung suchen zu können“, schildert Päbler. „Wir verweisen da gerne auf die neue Seite des Landes Hessen, in der über die Suchfunktion passgenau die Angebote für den Vogelsbergkreis herausgefiltert werden können.“ Die Ehrenamtsstelle des Vogelsbergkreises fungiert dabei als Ansprechpartner. „Wir kommen auch gerne in die Vereine und helfen bei der Gestaltung und dem Hochladen der Suchanfrage“, bietet Päbler an.Nach Angaben der hessischen Staatskanzlei gibt es rund 10.000 Organisationen, die die Ehrenamtssuchmaschine nutzen. Darüber hinaus gibt es rund 2.200 Ehrenamts-Jobs und rund 60 Spendengesuche auf der Seite.Zur Ehrenamtssuchmaschine geht es hier: https://www.ehrenamtssuche-hessen.de/