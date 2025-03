Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer zu Gast im Begegnungscafé

Bekleiden, Begegnen, Beraten – dieser Dreiklang zeichnet das Gemeinschaftsprojekt „B-Haus“ in Schlitz aus. Vergangenen Montag standen die letzten beiden Begriffe im Mittelpunkt, denn Arbeitsgruppensprecherin Magdalena Pitzer begrüßte im B-Haus die Arbeitsgruppe Migration und Integration des Bündnisses für Familie Vogelsberg sowie ehrenamtliche Flüchtlingshelfer aus dem Vogelsbergkreis. Neben Informationen zur Einführung der Bezahlkarte und einem Projekt zur Integration in den Arbeitsmarkt, stand unter anderem auch ein Bericht von Alexander Sawazki, Migrationsbeauftragter des Polizeipräsidiums Osthessen, auf der Tagesordnung.Den Anfang machten Alexander Kotsch und Sandra Brenneis aus dem Sachgebiet Flüchtlingswesen im Amt für Soziales und Ausländerrecht. Sie berichteten unter anderem über die Schritte der Einführung der Bezahlkarte für Asylsuchende im Vogelsbergkreis. Sollten vereinzelt Geflüchtete Schwierigkeiten mit der Bezahlkarte haben, verwies Kotsch auf die Unterstützung durch die Flüchtlingsbetreuer der Kreisverwaltung. Gleichwohl zeigte er sich zuversichtlich, dass sich die Flüchtlinge gut auf das neue Bezahlsystem einstellen werden. Weiterhin beantwortete er die Fragen der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer.Sandra Brenneis berichtete anschließend über die aktuellen Flüchtlingszahlen. Die Zuweisungszahlen sind deutlich gesunken, aktuell nimmt der Vogelsbergkreis drei Asylbewerber pro Woche auf.Ein weiteres Thema war der Fachkräftemangel und die Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt. Die Talentscouts beim Vogelsbergkreis, Anna Schweiger und Ralf Stock, stellten das aus Mitteln des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales geförderte Projekt TiGA - Talente integrieren in Gesellschaft und Arbeit vor. Das Projekt TiGA – angesiedelt in der KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter – wurde entwickelt, um dem Fachkräfteengpass auf dem lokalen Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Ziele des Projekts sind der Ausbau der bestehenden Netzwerke und deren optimale Nutzung, um Migranten in Arbeit zu bringen. Arbeitgeber, Migranten, ehrenamtliche Helfer und die Kommunen können sich an die Talentscouts wenden ( kva-projekte@vogelsbergkreis.de ), um Hilfe und Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung von Migranten zu erhalten.Karl Happel vom DRK-Ortsverband Schlitzerland stellte am Ende der Sitzung das B-Haus vor, das unter einem Dach einen Bekleidungsladen, ein Begegnungscafé und einen Beratungsraum hat. Alle Menschen sind hier willkommen. Angefangen hat alles mit dem Kleiderladen. Heute gibt es im B-Haus nicht nur ein gut sortiertes Angebot an Bekleidung für jedes Lebensalter. Auch Haushaltsgegenstände können dort erworben werden. Die Spenden werden gegen einen kleinen Betrag weitergegeben. Im Mai letztes Jahr wurde das Begegnungscafé eröffnet, das immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat und von ehrenamtlichen Helfern des AWO-Ortsvereins und des VdK-Ortsverbandes organisiert wird. Außerdem gibt es Beratungsangebote der KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter und regelmäßige Sprechstunden des VdK. Auch die Caritas nutzt den Beratungsraum. Einmal im Monat ist der Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Ralph Linker, im Haus. Seine Sprechstunde wird ebenfalls sehr gut angenommen. An den Bericht Happels schloss sich ein Rundgang durch die Einrichtung an.