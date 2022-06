Um „E-Mobilität und Ladelösungen für E-Fahrzeuge“ ging es in einem Webinar, das der Verein Region Vogelsberg e. V. gemeinsam mit der OVAG für Gewerbetreibende, Unternehmer und Selbständige anbot.Dr. Jens Mischak, Vorstandsvorsitzender des Region Vogelsberg e. V., machte in seiner Begrüßung der rund 35 interessierten Teilnehmer deutlich, dass Nachhaltigkeit und Mobilität Themen sind, welche im Moment besonders im Fokus stehen. Gerade die aktuellen Entwicklungen lassen erkennen, dass die Abhängigkeit von internationalen Warenströmen den Wohlstand und die wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflussen. E-Mobilität kann ein Baustein einer zeitgemäßen Entwicklung sein, auch um die Versorgung aufrecht zu erhalten.Die beiden Experten für Elektromobilität der OVAG, Selina Hofmann und Thorsten Hankel, zeigten den Weg von der Idee bis hin zu einer funktionierenden Ladeinfrastruktur auf. Dabei gingen sie darauf ein, welche Ladevorrichtungen es gibt, wie man die Ladeinfrastruktur korrekt einsetzt und welche Wege zur Steuerung oder Abrechnung sich für Unternehmen anbieten, wenn sie Elektrofahrzeuge im eigenen Fuhrpark haben oder wenn sie Kunden und Mitarbeitern am Firmenstandort Lademöglichkeiten bieten wollen. Auch Aspekte des Hardwareeinsatzes, der Wartung oder der Einsatz der App-Anbindung wurden dargestellt.Bereits seit mehr als zehn Jahren betreibt die OVAG eine öffentliche Ladeinfrastruktur mit aktuell über 160 Ladepunkten im gesamten Versorgungsgebiet. Die Ladung erfolgt nach eigenen Angaben aktuell mit 100 Prozent Ökostrom.Im Nachgang blieb den Teilnehmern ausreichend Zeit für individuelle Fragen, die vom Expertenteam beantwortet wurden.Weitergehende Informationen beziehungsweise die Präsentation finden sich auf der Website der Region Vogelsberg e. V. https://www.region-vogelsberg.de/... . Hier findet man auch die Kontaktdaten zu den Experten im Bereich Elektromobilität.