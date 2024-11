Dreigespann spendet 55.000 Euro

„Rot und Blau vereint – Für das Handwerk in der Region“, so bringen es Landrat Dr. Jens Mischak, Frank Steidl, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Oberhessen, Helmut Euler, Vorstandsvorsitzender der VR Bank HessenLand, und Norbert Lautenschläger, Vorstandsvorsitzender Volksbank Lauterbach-Schlitz, gleich zu Beginn dieses ganz besonderen Spendenübergabe-Termins in der Kreisverwaltung auf den Punkt. Denn gemeinsam spenden die drei regionalen Banken 55.000 Euro an den Förderverein der Kreishandwerkerschaft. Diesen vertreten Michael Busold, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Vogelsbergkreis, und Vorstandsmitglied Christian Karn, die ihren Dank für die „große Unterstützung für Bildung, Erziehung, Jugendhilfe und Ausbildungsförderung“ zum Ausdruck bringen.



„Dass hier drei regionale Banken an einem Strang ziehen, um den Förderverein der Kreishandwerkerschaft zu unterstützen, ist Beleg für die Bedeutung und den Stellenwert der beruflichen Ausbildung im Handwerk“, sagt Landrat Dr. Mischak und ergänzt: „Eine beispielhafte regionale Zusammenarbeit.“ Davon sind auch Frank Steidl, Helmut Euler, und Norbert Lautenschläger überzeugt. Wille und Motivation, gemeinsam etwas zu bewegen, zeichnen die Region aus, betont Euler. Dass man hier Hand in Hand arbeite, um mit vereinten Kräften zu unterstützen, stellt Lautenschläger heraus, bevor Frank Steidl die Idee zur Fördervereinsgründung der Kreishandwerkerschaft lobt.



Ein Punkt, den Geschäftsführer Busold aufgreift, denn mit dem Förderverein beschreite die Kreishandwerkerschaft Neuland. „Unser Verein ist gut gestartet, und schon einige andere Kreishandwerkerschaften haben Interesse am Konzept bekundet“, berichtet Busold. Gemeinsam mit dem gut voranschreitenden Neubau der Verwaltung der Kreishandwerkerschaft in unmittelbarer Nähe zum Lehrbauhof und der Vogelsbergschule in Lauterbach sei man – mit einem schlagkräftigen Handwerk im Rücken – für die Zukunft gut aufgestellt, betont er abschließend und dankt nochmals für das herausragende Engagement der drei großen regionalen Banken.

