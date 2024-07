Die Herausforderungen im Rettungswesen werden auch in Zukunft nicht weniger, und „leider müssen wir drei altgediente Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OLRD) verabschieden. Umso schöner ist es aber, dass der Nachwuchs für die Führungsaufgaben schon parat steht“, stellt Landrat Dr. Jens Mischak im Rahmen eines kleinen Empfangs in der Kreisverwaltung klar. Er hatte Frank Diehl, Thorsten Ellrich und Christoph Muth zur Verabschiedung als OLRD sowie Henning Schmehl, Nils Freitag sowie Mathis Kruse zur Ernennung zu OLRD eingeladen.



„Mehr als zehn Jahre haben Sie beide als OLRD sich vielen Herausforderungen gestellt und gemeinsam mit der Blaulichtfamilie anspruchsvolle Schadenslagen gemeistert“, sagt der Landrat. „Dafür darf ich Ihnen – auch im Namen des gesamten Kreises – für ihre Verdienste herzlich danken“, sagt Dr. Mischak und stellt die professionelle und zielführende Zusammenarbeit etwa bei Katastrophenschutz-, Rettungsdienst- oder anderen Großeinsatzlagen heraus. Das gilt, wie er betont, auch für Christoph Muth, der seit 2014 als OLRD für den Vogelsbergkreis im Einsatz war, an der offiziellen Verabschiedung aber verhindert ist. „Ihr alle habt euch, besonders in euren Führungspositionen, über das übliche Maß hinaus engagiert und eure Erfahrungen eingebracht“, unterstreicht auch Kreisbrandinspektor Dr. Sven Holland und drückt dafür seinen Dank aus.



Nachwuchsführungskräfte begrüßt



„Drei gehen, drei kommen – daher darf ich heute erfreulicherweise Nachwuchsführungskräfte im Kreis der OLRD begrüßen“, sagt Dr. Mischak. Denn mit Henning Schmehl, Nils Freitag und Mathis Kruse stoßen drei junge Fachleute zum Team, die bereits auf eine langjährige Einsatzerfahrung zurückblicken. „Mit euch haben wir die Mannschaft guter Leute an Bord wieder komplettiert“, macht auch Dr. Holland deutlich. Denn es ist immens wichtig, Ehrenamtliche zu haben, die mitgestalten möchten und ihr Wissen und Know-how bei der Koordination von Großschadenslagen, bei Übungen und Konzeptionsaufgaben einbringen, fügt er an.



„Ich danke ihnen allen für das Engagement im Ehrenamt, egal ob die Zeit als OLRD hinter oder vor Ihnen liegt – der Vogelsbergkreis kann stolz auf sie sein“, betont Landrat Dr. Mischak abschließend.

