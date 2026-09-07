Drei erfolgreiche Abschlüsse

Drei erfolgreiche Bachelor-Abschlüsse und drei neue Inspektorinnen beim Vogelsbergkreis: Hannah Berk, Lea-Sophie Müller und Michelle Isenberg haben nach drei Jahren dualem Studium im Fach „Public Administration“ einen wichtigen Meilenstein genommen. Denn nach einer intensiven Zeit mit Praxisphasen in der Verwaltung und dem Studium an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Kassel und Gießen „darf ich Ihnen heute ganz offiziell gratulieren und sie als Inspektorinnen vereidigen“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug im Rahmen der kleinen Feierstunde in der Kreisverwaltung.



„In den zurückliegenden Jahren haben Sie nicht nur in der Verwaltung des Vogelsbergkreises wichtige Erfahrungen gemacht, sondern auch an den Hochschulen in Kassel und Gießen wichtige Impulse gesammelt“, führt Patrick Krug aus und ergänzt: „Sie können stolz und glücklich darüber sein, dass Sie das Studium so erfolgreich gemeistert haben und darüber hinaus mit ihren Abschlussarbeiten wichtige Themen bearbeitet haben“.



Denn Hannah Berk, aktuell im Amt für Revision und Kommunalaufsicht eingesetzt, widmete sich in ihrer Thesis beispielsweise den Zusammenhängen von Ausbildungszufriedenheit und gestaltbaren Aspekten der Ausbildungsbegleitung.



Lea-Sophie Müller, aktuell in der Kommunalen Vermittlungsagentur Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter im Amt für Soziales und Ausländerwesen tätig, richtete in ihrer Abschlussarbeit den Blick auf zentrale Außendienstmitarbeiter im Sozialamt.



Michelle Isenberg indes, momentan beschäftigt im Backoffice der Ausländerbehörde im Amt für Soziales und Ausländerwesen, widmete ihre Thesis dem Themenkomplex „Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab August 2026“.



„Spannende Aspekte, die direkt der Arbeit der Kreisverwaltung zugutekommen. Denn sie liefern umfassende neue Blickwinkel und Impulse, die in die Praxis einfließen“, kommentiert der Erste Kreisbeigeordnete und ergänzt: „Ihnen allen wünsche ich nach diesem wichtigen Meilenstein weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit für den Vogelsbergkreis.“



Abschließend ist es an Haupt- und Personalamtsleiter Ulrich Schäfer, dem stellvertretenden Personalratsvorsitzenden Simon Päbler, der Gleichstellungsbeauftragten Elisabeth Lippert sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung, gemeinsam mit Ausbildungsleiter Timo Walper, ganz herzlich zum erfolgreichen Abschluss zu gratulieren.

(lifePR) (