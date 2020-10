Drei Genesene, ein neuer Fall

Beim Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises gingen am Dienstag drei Genesungs-Meldungen ein. Damit weist die Statistik 185 Genesene aus.



Die Gesamtzahl der positiven Tests auf das Corona-Virus steigt auf 198, da ein weiteres positives Testergebnis eingegangen ist.

Der Patient aus dem westlichen Kreisgebiet befindet sich in häuslicher Quarantäne.



Die Zahl der von der Behörde betreuten aktiven Fälle lag am Dienstag bei sieben.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:



Fälle gesamt: 198



Genesene: 185



Verstorbene: 6



Aktive Fälle: 7



7-Tage-Inzidenz: 3,8

