Dr. Mischak: Kultur im ländlichen Raum langfristig sichern

22 Projekte werden mit Mitteln des Kulturfonds unterstützt – Insgesamt werden 21.500 Euro übergeben

Vom klassischen Chorprojekt über Ausstellungen bis hin zum inklusiven Sportfest – die Liste ist lang und bunt und zeigt die Vielfalt des Vogelsbergkreises: 22 außergewöhnliche Projekte sind es nämlich, die in diesem Jahr Geld aus dem Regional-Kulturfond erhalten. Insgesamt werden 21.500 Euro ausgeschüttet, wie Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak bei der offiziellen Übergabe der Bescheide im Sitzungssaal der Kreisverwaltung unterstreicht.



„Wir partizipieren von unserem Projekt TRAFO“, erklärt Dr. Mischak. Der Name TRAFO steht für Transformation. Mit TRAFO hat die Kulturstiftung des Bundes 2015 ein bundesweites Programm ins Leben gerufen, das ländliche Regionen dabei unterstützt, ihre Kulturinstitutionen für neue Aufgaben zu öffnen. Das Programm will dazu beitragen, die Bedeutung der Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung und die kulturpolitischen Strukturen in den Kommunen und Landkreisen dauerhaft zu stärken. Als eine von sieben Projektregionen in Deutschland wurde der Vogelsbergkreis durch das TRAFO-Programmbüro ausgewählt. Gemeinsam mit seinen beiden Projektpartnern - der Lauterbacher Musikschule e.V. und dem Kulturzentrum Kreuz e.V. - soll das kulturelle Leben im Vogelsberg sichtbar gemacht, transformiert und vernetzt und nachhaltig verstetigt werden.



„Unser Ziel ist es, Kultur fit zu machen für die nächsten Jahre“, betont der Erster Kreisbeigeordnete. Dass sich schon jetzt ganz viel tut im kulturellen Bereich, zeigt sich indes bei der Bescheidübergabe. „Wir fördern 23 Veranstaltungen in elf Städten und Gemeinden – eine sehr schöne regionale Verteilung“, betont Dr. Mischak. Im Einzelnen werden folgende Projekte gefördert:



„Inklusives Sport- und Kulturfest“ VdK Hessen-Thüringen



Anlass der Veranstaltung ist der Besuch der Sportlerdelegation aus Curacao im Rahmen des Hosttown Projektes der Special Olympics Weltspiele 2023. 25 Sportler mit geistig- und Mehrfachbehinderungen sind vier Tage im Vogelsberg zu Gast und reisen dann weiter zu den Wettbewerben nach Berlin. Neben dem vielfältigen Rahmenprogramm soll ein inklusives Sportfest mit Kultur- und Mitmachangebot auch für Interessierte aus der Region angeboten werden.



„Ein integrativer und interkultureller Willkommens-Festtag in Ulrichstein“ Über- brücken/ Over bridges



Ein integratives und interkulturelles Willkommensfest für Menschen mit Flüchtlingshintergrund und Ortsansässigen aus Ulrichstein und Umgebung auf dem Gelände der Geflüchteten-Unterbringung in Ulrichstein. Die Bewohner der Geflüchteten-Unterbringung planen gemeinsam mit dem Verein Über-brücken, der Sportjugend Hessen, dem Familien & Jugendhilfezentrum Schotten, der Grundschule der Schlossbergschule Ulrichstein und dem Verein Freunde und Förderer des Vogelsberggartens ein Fest. Neben dem Kinderprogramm mit Tanz-, Musik- und Malworkshops wird auch der Musiker, Dichter, Märchenerzähler und Liedermacher Cosmic Fox im musikalischen Duett mit Luchs und dem international bekannten Santur Spieler Farhad Khaleghi aus Kurdistan zeigen, wie die Musik aus verschiedenen Kulturgebieten miteinander kommunizieren kann.



„Wild, frei und wunderbar im Vogelsberg“ Museum im Vorwerk



Eine performative Ausstellung im Museum Vorwerk in Ulrichstein, an der die Schnittstelle Mensch/Natur/Kultur im Fokus steht. Geplant ist eine Kooperation zwischen dem Museum, einer Bodypainting-Künstlerin und dem Über-brücken Kollektiv. In der Veranstaltung treffen lebendige Wesen auf die ausgestopften Trophäen aus der Großwildsammlung des Museums



„Kinder Kultur Summit II“ Magistrat der Stadt Lauterbach



Start des 1. Kinder Kultur Summits 2022 auf Schloss Eisenbach - in 2023 soll das Format fortgesetzt und erweitert werden. Geplant sind eine Open-Air-Theater-Vorstellung für alle sowie Mitmach-Aktionen – interaktiv, inklusiv und interkulturell. Kooperationen unter anderem mit dem Atelier Bleu, dem Fachbereich Kultur und der Stadtjugendpflege der Stadt Lauterbach, mit der Gruppe Hirsch & Co. Musik und Theater sowie der Beteiligung der Flüchtlingsinitiative und der Schottener Sozialen Dienste.



„Männer und Blech“ MGV Liederkranz 1856 Maar e.V.



Gemeinschaftsprojekt des Männerchores und der Fuldatalmusikanten zur Nachwuchssicherung. Einladungen an Männer in allen Haushalten in Lauterbach und Umgebung werden verschickt, um an diesem besonderen Gemeinschaftsprojekt zwischen einem größeren Männerchor und einem größeren Musikverein teilzunehmen. Mit Hilfe digitaler Medien und eigens für das Projekt entworfenen Notenarrangements wird gemeinsam geprobt mit dem Ziel einer großen Abschlussveranstaltung.



„Mussig om Moatt“ – Owelabbe GDV e.V.



Der Owelabbe GDV steht für Gemeinschaft der Vereine und als Akronym für „Gemeinsam denken und vollenden“ und wurde ursprünglich als Interessensgemeinschaft zur Nahversorgung des Dorfes Wallenrod gegründet. Der durch den Verein ins Leben gerufene Wochenmarkt besteht bereits seit fünf Jahren und soll mit Hilfe dieses Projektes mit Musik unterschiedlicher Genres bereichert werden. Im Rahmen eines Markttages werden die Wallenröder Vereine geladen und können sich und ihre Vereinsarbeit vorstellen. Die drei musizierenden Vereine prägen das Dorfleben stark und können auf diese Weise aktive Nachwuchsakquise betreiben.



„Falllinie“ – Sinja Kemper Kunstturm Mücke e.V.



Der Kunstturm Mücke ist ein ungewöhnlicher Schmelzpunkt: Hier trifft Industriegeschichte auf moderne Kunst. Der ehemalige Verladeturm der früheren Erzwäschestation in Mücke bietet seit 2009 einen besonderen Ausstellungsort. Sinja Kemper will den Begegnungscharakter des Kunstturmes aufgreifen und sich auch inhaltlich mit Kontakten im weitesten Sinne auseinandersetzen. Sie wird einige Zeit vor Ort und in der Region verbringen und die Ausstellung soll in der Atmosphäre des Raumes, der Umgebung und ihrer Geschichte langsam reifen. Angestrebt sind eine Zusammenarbeit mit der Gesamtschule in Mücke, Führungen und eventuell ein Workshop mit der jungen Künstlerin.



„Konzert/Seminar/Jamsession mit Axel Fischbacher & Band musikkulturschule



Kombination aus Konzert und Jazz-Gitarren Seminar. Das Projekt startet mit einem Konzert im Maarer Fuhrhof. Das sich anschließende Jazz Gitarren Seminar mit dem Künstler endet mit einer Jamsession. Karten für das Konzert und das Seminar sollen an junge Gitarristen zwischen 16 und 25 Jahren aus der Region verlost werden.



„Wir danken Euch“ SV Ehringshausen



Der Fußballverein SV Ehringshausen möchte mit diesem Konzert den ehemals aktiven Spielern DANKE sagen und dabei die Möglichkeit nutzen, für den Vogelsberg, das Dorf, die Hainzemanntour und den Verein zu werben. Geplant ist, die Hainzemanntour zu bewandern, alte Filme, Bilder und Presseberichte anzuschauen und zum Abschluss ein Konzert mit Songs überwiegend aus den 80 und 90ern auszurichten.



„Kultur in der Natur“ MGV Liederkranz Kirtorf e.V.



Gemeinschaftsprojekt des Männergesangvereins Kirtorf und der Musikschule klangSTUFE – Kinder, Jugendliche und Erwachsene musizieren und singen gemeinsam in der Natur am historischen Schmerofen im Kirtorfer Stadtwald.



„Vulkansommer Mücke“ Kulturverein Wettsaasen



Geplant ist ein Bürgerfest auf dem Gelände des Schützenvereins Merlau, bei dem es neben Hörspielvorführungen und Märchenerzählungen auch die Gelegenheit gibt, Bogenschießen auszuprobieren. Spricht besonders die Zielgruppe „junge Menschen“ an und verbindet Sport mit Kultur.



„KulturVielfalt ehemalige Synagoge Ober-Gleen“ Heimatverein Stadt Kirtorf e.V.



Der Heimatverein Kirtorf kooperiert mit dem Bücher-Café Obergleen und bietet mehrere kulturelle Veranstaltungen in der ehemaligen Synagoge Ober-Gleen an. Es sind unter anderem musikalische Beiträge geplant, bei denen jüdisches Liedgut mit Blasmusik zusammentrifft. Bei Ausstellungen jüdischer Künstler werden thematische Lesungen stattfinden. Das Projekt soll die Akzeptanz der ehemaligen Synagoge fördern und den Besuch der zukünftig dort stattfindenden Veranstaltungen anregen.



„Mittsommerfest auf dem Alteburgskopf“ Vogelsberger Kultur- und Geschichtsverein“



Der Alteburgskopf ist ein Naturdenkmal und Geotop nahe Schotten. Die Geschichte dieses mystischen Ortes soll durch die Mittsommerfeier wieder in positive Erinnerung gerufen werden und richtet sich ausdrücklich auch an Personen mit Migrationshintergrund, um ihnen die lange Tradition an diesem Ort zu vermitteln. Die Veranstaltung weist ein breites Spektrum auf: Sowohl ein Naturparkführer als auch ein Keltenforscher werden Führungen und Vorträge anbieten, die musikalisch und poetisch umrahmt werden.



„1. OWDBK und Wallenrod –MUSIKVEREINt ein ganzes Dorf“ 1. Original Wallenröder Dicke Backe Kapell´ e.V.



Ein gemeinsames Fest zweier Dorfvereine – Musizierende treffen auf eine dörfliche Interessensgemeinschaft. Die Tradition des gemeinsamen Dorffestes in neuem Gewand wird wiederbelebt. Neben den beiden veranstaltenden Vereinen werden auch weitere Vereine eingebunden sein – Jung und Alt, „Ur-Owelabbe“ und „Neu-Wallenröder“, Gäste und Interessierte können sich begegnen.



„Wurzel und Flügel“ Kulturverein Landenhausen e.V.



Konzert einer jungen Musikerin mit Lauterbacher Wurzeln in der Landenhäuser Kirche. Philosophische Texte laden zum Austausch und zum Nachdenken aller Generationen ein.



„Der Uhu ruft II – Klangkonzert und Schreibwerkstatt“ Gelebte Inklusion e.V.



Aufgrund der guten Resonanz im vergangenen Jahr soll die Veranstaltung am Geotop „Uhuklippen“ in einem weiterentwickelten Konzept erneut angeboten werden: Klangkonzert und Schreibwerkstatt „Kreatives Schreiben in der Natur. Alte Sage neu erzählt“, deren Ergebnisse im Rahmen des Konzertes präsentiert werden können.



„Lebenslust, Lebensvielfalt AWO Lauterbach e.V.



Kunstausstellung mit farbenfrohen Bildern der nordhessischen Künstlerin Ingrid Nolte an drei verschiedenen Orten – dem AWO Sozialzentrum in Lauterbach, dem Kulturladen in Schlitz und dem Mehrgenerationenhaus in Schotten. Die Ausstellung leistet einen Beitrag gegen die Ausgrenzung im Alter und für ein gutes Mit- und Füreinander – sowohl generationenübergreifend als auch interkulturell.



„Herbstausstellung des Alsfelder Kunstvereins“ Kunstverein Alsfeld e.V.



Künstler der Region und Gäste anderer Kunstvereine und Regionen laden zur gemeinsamen Ausstellung in die Alsfelder Museumsscheune ein. Die Ausstellung vermittelt einen Überblick über die Arbeiten der Künstler. Nach der Wiedereröffnung des Neurath-Hauses als ein Teil des neuen Stadtmuseums wurde die Scheune mit ihrem wunderschönen Innenhof als Veranstaltungsraum entdeckt und kann unter anderem durch diese Ausstellung einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden.



„Burg-Gemünden – Geschichte eines Dorfes und seiner Menschen“



Vortragsreihe mit zwei Historikern, die die Ortsgeschichte im Zusammenhang der hessischen und deutschen Geschichte präsentieren. Zusätzlich werden Malkurse angeboten, in denen Kinder und Jugendliche die Geschichte des Ortes sowie Märchen und Sagen visualisieren können. Hier trifft Geschichte Kunst – vermeintlich trockene Materie wird lebendig präsentiert und künstlerisch visualisiert.



„Art Community Day 2023“ Freunde und Förderer der Musik in Schotten e.V.



Ein Fest für alle Altersgruppen mit Tanz, Musik, Kunst, regionalen Produkten und kulinarischen Angeboten in der Schottener Innenstadt. Mehrere Vereine wie zum Beispiel der Posaunenchor, die Feuerwehr, eine Tanzschule, das Schottener Stadtmarketing und zahlreiche Künstler beleben die Innenstadt, die Leerstände und tragen zur Steigerung der Attraktivität bei.



„Jubiläumswochenende“ Jugendgruppe Ehringshausen e.V.& FFW Ehringshausen



Zwei Vereine gestalten gemeinsam ein Wochenende mit Hüttengaudi, Großübung der Gemeinde Feuerwehren und Partyabend aller Jugendgruppen, Burschen- und Mädchenschaften des Ortes und der befreundeten bzw. benachbarten Gemeinde. Den Abschluss bildet ein Festzug mit anschließender Abschlussveranstaltung im Festzelt.



Projekt 25-23 „Theater Mimikri: Ich grolle nicht“ Kulturverein Lauterbach



Kooperation des Kulturvereins mit dem Jugendparlament der Stadt Lauterbach. Im Theaterstück wird ein Lied zum Theater – Schauspiel-Masken- und Figurenspiel verbinden sich mit Musik und Gesang. Die Schauspielerin lädt die Gäste im Anschluss zur Besichtigung der Bühne und der Masken und Puppen ein und berichtet über deren Entstehung.



TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel



Mit TRAFO hat die Kulturstiftung des Bundes ein Programm initiiert, das ländliche Regionen in ganz Deutschland dabei unterstützt, ihre Kulturinstitutionen für neue Aufgaben zu öffnen. Die beteiligten Museen, Theater, Musikschulen und Kulturzentren reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Region und entwickeln ein neues Selbstverständnis. Sie ermöglichen Begegnungsorte, öffnen ihr Programm und ihre Räume für die Inhalte Dritter. Sie schaffen Gelegenheiten für den Austausch und die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Kulturakteuren und ehrenamtlichen Initiativen. Und sie richten den Blick auf die Anliegen der Menschen in ihrer Region. TRAFO trägt dazu bei, die Bedeutung der Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung und die kulturpolitischen Strukturen in den Kommunen und Landkreisen dauerhaft zu stärken.



Von 2015 bis 2021 unterstützte TRAFO vier Regionen bei der Weiterentwicklung ihrer kulturellen Infrastruktur. In der zweiten Phase werden von 2019 bis 2024 sechs weitere Regionen gefördert.