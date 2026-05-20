Dr. Mischak: „Kultur bereichert unser Leben“

Wie vielfältig Kultur im Vogelsbergkreis ist, das zeigte sich einmal mehr am Dienstagabend, als Landrat Dr. Jens Mischak insgesamt 22 Projekte vorstellte, die in diesem Jahr vom Kulturfonds profitieren. Der Landrat sprach von einem „ganz besonderen Tag, an dem wir die Bedeutung von Kultur feiern“. Kultur „bereichert unser Leben, inspiriert uns und fördert den Austausch zwischen den Menschen“, betonte Dr. Mischak.



In der Aula des Lauterbacher Gymnasiums erinnerte er noch einmal daran, dass der Regionalkulturfonds aus dem Projekt „TraVogelsberg – eine Region bricht auf“ hervorgegangen ist. Zu Jahresbeginn hatte dann der Kreisausschuss eine entsprechende Förderrichtlinie beschlossen, eine Jury hatte nun die 22 Preisträger ermittelt, die jeweils 500 beziehungsweise 1000 Euros aus dem Kulturfonds erhalten. Insgesamt stand eine Fördersumme in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung – und damit mehr, als ursprünglich eingeplant. „Wir haben mit der OVAG einen Sponsor gefunden, der dauerhaft einen namhaften Betrag zur Verfügung stellen wird, der in den Kulturfonds fließen wird“, so die erfreuliche Nachricht des Landrates. „Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung.“



Gleichzeitig dankte der Landrat den Kulturschaffenden selbst für ihr meist ehrenamtliches Engagement, mit dem sie das kulturelle Angebot der Region bereichern. „Sie schaffen ein breites Angebot und stärken die regionale und überregionale Vernetzung“, lobte Dr. Mischak.



Folgende Projekte wurden gefördert wurden:



Städtepartnerschaftsverein Alsfeld: „Theater erleben Alsfeld – Spielreihe im ländlichen Raum“



Es handelt sich um eine wiederbelebte Theaterreihe als Saisonformat mit fünf bis sechs professionellen Produktionen in geeigneten Spielstätten im Vogelsbergkreis. Geplant sind Kinder-, Familien- und Erwachsenentheater sowie interaktive Angebote, Mitmachaktionen und generationsübergreifende Inszenierungen. Ziel ist es, hochwertige Theatererlebnisse für alle Altersgruppen im ländlichen Raum zu ermöglichen, die kulturelle Infrastruktur, lokale Identität und Gemeinschaft zu stärken und soziale Teilhabe – besonders für bislang unterrepräsentierte Gruppen – zu fördern.



Marktspielgruppe Alsfeld: „Wintermärchen“



Wintermärchen ist eine poetisch-humorvolle Inszenierung nach den Gebrüdern Grimm, inszeniert von Johanna Mildner. Durch die Vermittlung von Theaterkunst mit Verknüpfung regionaler Traditionen werden kulturelle Bildung und Teilhabe gestärkt. Der Dialog zwischen Jung und Alt wird gezielt gefördert. Das Angebot erweitert das Kulturprogramm für Kinder, Familien und Seniorinnen/Senioren – insbesondere auch für bisher unterrepräsentierte Gruppen – und stärkt Vielfalt sowie die lokale Identität.



Leo verein(t) e.V.: „Das Kinderfestival“



Das jährliche Familien- und Kinderfest mit Handwerkermeile wird 2026 um eine mobile Wasserspielanlage zum Experimentieren mit Wasser und Physik erweitert. Das Projekt weckt Begeisterung für Handwerk, Technik, Naturwissenschaften und kreatives Arbeiten, schafft neue kulturelle Zugänge für Kinder und Familien und stärkt die lokale Identität durch gelebte Handwerkstradition. Die gemeinsame Planung und Umsetzung durch Vereine, Handwerksbetriebe, Schulen und Ehrenamtliche fördert zudem die regionale Vernetzung.



Magistrat der Stadt Alsfeld: „Alsfelder Kellerwunder“



Ein Kulturfestival in den historischen Gewölbekellern der Altstadt: Verborgene Räume werden zu Kultur-, Erlebnis- und Performance-Orten, in denen Geschichte und Gegenwart lebendig aufeinandertreffen und regionale Identität erlebbar wird. Eine Vielfalt aus Musik, Theater, Lesungen und Lichtinstallationen schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – inszeniert als thematische Kellerstationen. Regionale Kulturschaffende entwickeln dafür spartenübergreifend gemeinsame Formate.



Europa Union Vogelsberg e.V.: „Wanderkino: Nostalgie auf dem Alsfelder Marktplatz“



Das Wanderkino bringt die Magie der Stummfilmzeit nach Alsfeld: Unter freiem Himmel und mit klassischer Filmausstattung entsteht eine nostalgische Atmosphäre, die Filmgeschichte im öffentlichen Raum erlebbar macht. Als Open-Air-Highlight erweitert das Format das Kulturangebot im Vogelsbergkreis und schafft ein generationenübergreifendes Erlebnis.



Kulturverein e.V., Lauterbach: „Konzert Yale Strom und Elisabeth Schwartz mit Gast“



Im Gewölbekeller in Eisenbach gastieren der renommierte Klezmer-Violinist Yale Strom, die Sängerin Elizabeth Schwartz und ein Musiker aus Prag mit einem Konzert, das das lokale Kulturangebot um eine internationale „Größe“ jüdischer Musik bereichert – einer Kunst, die im dritten Reich aus der Kultur eliminiert wurde. Lauterbach ist einer von wenigen Konzertstandorten der Deutschland-Tour 2026.



Kulturverein Wettsaasen e.V.: „Kreativworkshop für Jugendliche“



Im Oktober 2026 findet ein zweiteiliger Kreativworkshop für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren statt, der Schreiben und Illustration verbindet und den Teilnehmern Raum gibt, ihre Kreativität auszuprobieren. Das Angebot ergänzt das bestehende Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche sinnvoll und eröffnet neue Ausdrucksmöglichkeiten.



Gemeinde Freiensteinau: „Nieder-Mooser Konzertsommer 2026“



Vom 05. bis 13. September 2026 bietet der 46. Nieder-Mooser Konzertsommer ein bedeutendes Klassik-Erlebnis, bei dem die Verbindung aus historischer Kirchenarchitektur und denkmalgeschützter Orgel den Rahmen für sechs hochkarätige Konzerte bildet. Die Reihe bringt hochwertige klassische Musik in den ländlichen Raum, stärkt Qualität und Kontinuität im Kreis und lässt regionale Identität auf überregionale Musikkultur treffen.



show and brass band Alsfeld: „75 Jahre show and brass band Alsfeld“



Das Jubiläumsjahr der „show and brass band“ zeichnet sich durch zahlreiche regionale und überregionale Auftritte und Veranstaltungen aus, die musikalische Vielfalt und ehrenamtliches Engagement sichtbar machen. Das Kulturangebot im Vogelsbergkreis wird durch die Kombination aus neuen Showelementen und musikalisch neu interpretierten, traditionellen Formaten bereichert.



Schlitzerländer Trachten- und Volkstanzkreis: „Tag der Tracht und Trachtencafe“



Am 18. Oktober 2026 findet im Hahnekiez in Schlitz der Tag zur Tracht statt: Nach einem Eröffnungsgottesdienst in der Stadtkirche präsentieren verschiedene Abordnungen ihre Trachten und Volkstänze, ein geselliger Ausklang mit Trachtenkapelle und Mundartbeiträgen rundet die Veranstaltung ab. Regionale Spezialitäten werden im Trachtencafé in Kooperation mit Schlitzer Gastronomen angeboten. Das Projekt macht die kulturelle Vielfalt im Vogelsbergkreis sichtbar, indem es unterschiedliche Trachten der Region hervorhebt.



Ilona Kurz: „Machs mal bunt und Kunst kennt kein Handicap“



Es entsteht ein Malworkshop für Menschen mit Behinderung, der in den Rehawerkstätten von Kompass Leben in Lauterbach und Alsfeld stattfindet. Interessierte können auf Leinwänden mit Acrylfarbe ihrer Kreativität freien Lauf lassen; ein thematischer Schwerpunkt wird vorgegeben und durch begleitende Hilfestellung unterstützt. Das Projekt regt zur persönlichen Weiterentwicklung an und macht sichtbar, dass künstlerische Gestaltung keine Ausgrenzung kennt.



Anka Hirsch / Kollaborative Magnetfeld: „Kollektiv-Konzert: A call for good demons“



Am 21. Juni 2026 findet erstmals im Vogelsberg die Fête de la Musique am Kulturort Eisenbach statt. Ein Konzert mit vielfältigen musikalischen Beiträgen, das Musikerinnen und Musiker aus der Region zusammenführt, neue musikalische Wege eröffnet und den künstlerischen Austausch fördert. Zugleich entsteht am Kulturort ein lebendiger Raum für Kultur, Mitgestaltung, Teilhabe und ein demokratisches Miteinander.



Stadtmarketing Lauterbach e.V.: „Mobiles Showformat zum Lauterfest“



Ein mobiles Showformat verbindet Clownerie, Feuer- und Lichtkunst zu einem visuellen Kunsterlebnis im öffentlichen Raum und bereichert das Lauterfest, das zum Flanieren, Verweilen und Genießen einlädt. Die Performance schafft zusätzliche Spielorte, setzt kulturelle Impulse und ermöglicht einen niederschwelligen Zugang zu Kultur für alle Generationen, indem verschiedene Orte bespielt und Begegnungen gefördert werden.



Kulturverein Pfordt e.V.: „Pfordter Sommernächte“



Im Jahr 2026 finden die Pfordter Sommernächte mit drei Veranstaltungen statt: einem Kindertheater, einem kulinarischen Abend zum Thema Hessen sowie „einer Reise um die Welt“ mit Wort und Gesang. Die Reihe stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Generationen im Dorf und verbindet Kultur, Genuss und Begegnung.



Caritasverband Gießen - Caritaszentrum im VB: „10 Jahre Weltenkinder - Ein Fest für Alle“



Im Garten der Begegnung wird das zehnjährige Bestehen der interkulturellen Weltkinder-Gruppe gefeiert. Ein buntes Programm für Groß und Klein bildet den Rahmen der Veranstaltung. Es laden Mitmachaktionen und ein internationales Mitbring-Buffet zum Austausch und gemeinsamen Erleben ein. Das Fest macht die interkulturelle Vielfalt sichtbar, würdigt das Engagement von Frauen mit Migrationshintergrund im Vogelsbergkreis und fördert den Dialog zwischen Kulturen und Generationen.



Stadt Schotten: „Fest der Stadtteile (Feierabendmarkt Schotten)“



Die Dörfer rund um Schotten werden durch ein gemeinschaftlich organisiertes Stadtteilfest miteinander verbunden, um die Vielfalt des Dorflebens sichtbar zu machen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Ein gemeinsam entstandener Film über die Dorfgemeinschaft wird gezeigt; kulinarische Angebote und gute Gespräche runden das Fest ab. Dabei erweitert das Projekt das regionale Kulturangebot in Tanz, Musik, Film und bildender Kunst und entwickelt sich zu einem vielfältigen, identitätsstiftenden Format.



Kulturladen Schlitz e.V.: „Dietrich Faber, Solokabarett“



Dietrich Faber präsentiert sein neues Solokabarett im Kulturviertel im Hahnekiez in Schlitz und setzt damit einen lebendigen Akzent im kulturellen Leben der Stadt und der Region. Der Auftritt stärkt die kulturelle Vielfalt vor Ort, erzeugt überregionale Aufmerksamkeit und trägt zur Attraktivität des Landkreises als lebenswerter Kulturraum bei.



KulturSpinnerei e.V.: „Poetry Slam Workshop mit Lea Weber zum Volkstrauertag“



Im Rahmen eines kreativen Schreib- und Poetry-Slam-Workshops erhalten Jugendliche die Möglichkeit, sich künstlerisch und persönlich mit Themen wie Krieg, Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Ziel ist es, eigene Texte zu entwickeln, die im Rahmen der Volkstrauertag-Gedenkveranstaltung am 15.November in Lauterbach präsentiert werden. Das neue Format richtet sich gezielt an junge Menschen und sensibilisiert sie für die Thematik.



Francesca Wiegand, Künstlerin: „Dreimal um die Erde“



Ein fotografisches Projekt widmet sich der Biene als Lebewesen, das unser Leben essenziell trägt. Zum Einsatz kommt analoge Fototechnik, die Achtsamkeit, Geduld und ein Gespür für den richtigen Moment erfordert. Es entstehen Silbergelatine-Prints, die in einer Ausstellung präsentiert werden, sowie eine kleine Heftpublikation. In Prints und Publikationen werden die feinen, fragilen Verbindungen zwischen Tradition, Natur und regionaler Kultivierung spürbar und in einen zeitgenössischen Dialog geführt. Das Projekt stellt die Frage nach der tatsächlichen Unabhängigkeit des Menschen von der Natur und erweitert das Kulturangebot um eine sinnliche, forschende Auseinandersetzung mit Natur, Ressource und regionaler Identität.



Freunde und Förderer der Musik in Schotten e.V.: „Kreativfestival „Art Community Day“



Das Kreativfestival bringt Bürger aus Schotten und umliegenden Vogelsberger Gemeinden zusammen und macht Gemeinschafts- sowie Zugehörigkeitsgefühl zum ländlichen Leben über vielfältige kulturelle Formate erfahrbar. Es bereichert das regionale Kulturangebot und beleuchtet regionale Dialekte, Musik, typische Redewendungen, Selbstverständnis und Stolz der Bevölkerung, um die regionale Identifikation zu stärken.



Förderverein Erlenbad „Badefreu(n)de“ e.V.: „Rock im Erlenbad“



Ein Musik-Event mit „Sunset-Schwimmen“ eröffnet die Freibadsaison in Alsfeld und verbindet Kultur, Freizeit und Begegnung in einem besonderen Setting. Das Freibad wird als lebendiger Treffpunkt für Menschen aller Generationen und Hintergründe erfahrbar, lädt zur Neuentdeckung ein und erschließt neue Zielgruppen für kulturelle Angebote.



Schmidt Petra und Grimm Norbert: „Wegweiser“



Es entsteht ein vierteiliges Projekt auf dem Gelände des Alsfelder Kleinbauernhofs: kreatives und experimentelles Malen in freier Natur, freies keramisches Arbeiten und Gestalten mit Ton nach der Natur, eine Performance mit musikalischer Uraufführung sowie eine Ausstellung der gefertigten Werke. Eingebunden sind alle Altersgruppen. Das Vorhaben macht den Wandel von bäuerlicher zu künstlerischer und kultureller Identität erfahrbar.

(lifePR) (