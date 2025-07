Dr. Mischak: Höchste Einzelförderung 2025 geht an den SV Ruppertenrod

And the winner is – der SV Ruppertenrod: Der nämlich bekommt in diesem Jahr die höchste Einzelförderung, wie Landrat Dr. Jens Mischak bei der Bescheidübergabe erläutert. Knapp 10.000 Euro aus Mitteln der Sportförderung sind es, die in den Umbau und die Sanierung des Sportheims fließen.



Sport ist im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung, er verändert sich im Laufe der Zeit. Heute, so meint SV-Vorsitzender Daniel Pöhland-Block, steht nicht mehr der Wettkampf-Gedanke im Vordergrund, vielmehr geht es um Fitness – vor allem auch im Alter. „Das Gemeinschaftliche rückt mehr in den Fokus.“ Geändert hat sich somit auch die Nutzung des Sportheims, einem Bau aus den 70er Jahren. Dem will der Sportverein nun Rechnung tragen und das Gebäude sanieren und umbauen.



„Zudem soll das Sportheim noch DGH-ähnlicher werden“, kündigt Pöhland-Block an. Denn: Ruppertenrod hat kein eigenes Dorfgemeinschaftshaus, das Sportheim wird schon jetzt von anderen Vereinen genutzt – dort finden zum Beispiel die Faschingsveranstaltungen oder die Vortragsabende des Obst- und Gartenbauvereins statt. Auch diese Entwicklung wird nun berücksichtigt.



Insgesamt sind Sanierung und Umbau mit mehr als 100.000 Euro veranschlagt. „Zehn Prozent der förderfähigen Kosten übernimmt der Vogelsbergkreis aus den Mitteln der Sportförderung“, so Landrat Dr. Jens Mischak, der dem Vorsitzenden den entsprechenden Bescheid übergibt.

