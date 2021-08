Dr. Mischak: "Großer Erfahrungsschatz und wichtige Impulse"

Vogelsbergkreis. In seiner jüngsten Sitzung hat der Jugendhilfeausschuss eine neue Vorsitzende gewählt: Gerhild Hoos-Jacob hat das Amt nun für die kommenden Jahre inne. Außerdem hat sich der Jugendhilfeausschuss konstituiert und zwei Fachausschüsse gebildet.



Gerhild Hoos-Jacob nimmt nach mehreren Jahrzehnten in der Kinder- und Jugendarbeit, davon lange Jahre als pädagogische Leitung im Haus am Kirschberg, nun den Vorsitz des Jugendhilfeausschusses ein. Die Diplom Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin war und ist maßgeblich an der Strukturierung der sozialräumlichen Jugendhilfe im Vogelsbergkreis beteiligt und arbeitete seit Jahren auch in der AG 78 mit. Diese Arbeitsgemeinschaft, benannt nach dem Paragraf 78 des Achten Sozialgesetzbuches, legt fest, dass sich Landkreis und die anerkannten freien Träger der Jugendhilfe in der Arbeit für das Wohl der Kinder und Jugendlichen abstimmen und zusammenarbeiten.



Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit Problemlagen junger Menschen und Familien, und erarbeitet Anregungen und Vorschläge für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Neben der Förderung der freien Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und -entwicklung ist der Jugendhilfeausschuss an weiteren Abstimmungsprozessen beteiligt. Er bildet beispielsweise den Fachausschuss „Jugendhilfeplanung und -entwicklung“ und den „Fachausschuss Erziehungshilfe, Kinderbetreuung und allgemeine Förderung der Jugendhilfe“.



Der Fachausschuss „Jugendhilfeplanung und -entwicklung“ hat vom Jugendhilfeausschuss den Auftrag erhalten, die Umsetzung des Sozialraumkonzeptes zu begleiten. „Bei der Entwicklung und Umsetzung der sozialräumlichen Arbeit im Vogelsbergkreis ist uns Gerhild Hoos-Jacob mit ihrer langjährigen Erfahrung eine große Hilfe“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete Dr. Jens Mischak (CDU) und gratuliert ihr gemeinsam mit Helmut Benner, dem stellvertretenden Leiter des Jugendamtes, zur Wahl zur Vorsitzenden.

(lifePR) (