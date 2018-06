Dr. Mischak: "Gesundheitspolitik braucht aktive Landkreise"

Der Gesundheitsausschuss des Hessischen Landkreistages (HLT) traf sich im Kreishaus des Vogelsbergkreises in Lauterbach unter der Leitung seines Vorsitzenden Landrat Klaus Peter Schellhaas (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak (Gesundheitsdezernent des Vogelsbergkreises), begrüßte die Dezernentinnen und Dezernenten aus den 21 hessischen Landkreisen sowie die Direktorin des Landeswohlfahrtsverbandes, Susanne Selbert, und den Direktor des HLT, Prof. Dr. Jan Hilligardt in Lauterbach.



Schwerpunkte des Treffens im Lauterbacher Kreishaus waren unter anderen die Rettungsdienst- und Notfallstrukturen, der Hessische Krankenhausplan und die Versorgung mit Hausärtzen. Dr. Mischak wies in diesem Zusammenhang auf den erfolgreichen Beginn des Stipendiumsprogramms für junge Medizinerinnen und Mediziner im Vogelsbergkreis hin. Schon drei junge Ärzte seien gewonnen worden, was auf viel Aufmerksamkeit bei den anwesenden Vertretern der hessischen Landkreise stieß.



Wörtlich sagte Dr. Mischak: „Gesundheitspolitik mit einer langfristigen Sicherung der medizinischen Versorgung – gerade auf dem Land – braucht aktive Landkreise. Man kann viel bewegen, auch wenn man originär zunächst gar nicht zuständig ist. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns.“

