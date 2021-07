Doppelklick - die digitale Welt und Du

Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. will mit dem Projekt „Doppelklick“ dazu beitragen, das digitale gender-gap zu überwinden. Sowohl durch das Angebot am Standort Lauterbach vor Ort, als auch virtuell von zuhause aus können die Projektteilnehmerinnen gezielt digitale Kompetenzen erwerben und verbessern so ihre Teilhabechancen an der zunehmend digitalisierten (Arbeits-)Welt. „Doppelklick“ ist Teil des zusätzlichen Förderangebots „Brückenqualifizierung von Frauen“, das durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) im Rahmen des „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets“ gefördert wird. Das Bildungswerk setzt das Projekt an den Standorten Lauterbach, Fulda und Gießen um. Maßgeblich beteiligt an der Umsetzung in Lauterbach ist der Vogelsbergkreis, so besteht eine enge Zusammenarbeit mit der KVA Vogelsbergkreis - Kommunales Jobcenter, das interessierten Frauen „Doppelklick“ vorstellt und den Weg zum Bildungswerk bereitet. Angesprochen werden sollen alle interessierten Frauen, die mit der Digitalisierung Schritt halten möchten.



Vor allem Wiedereinsteigerinnen und Migrantinnen lernen in einer kleinen Gruppe von zehn Frauen den Umgang mit Word, PowerPoint sowie Excel und erhalten Unterstützung bei der Informationsbeschaffung im Internet. Zudem machen sie erste Bekanntschaft mit Online-Plattformen und legen ein eigenes E-Mail-Postfach an.



„Wir hatten genügend Zeit alles auszuprobieren und das Lernen machte viel Spaß. Außerdem halfen wir Kursteilnehmerinnen uns gegenseitig“, erzählt Rabia R., eine 40 Jahre alte alleinerziehende Mutter aus Afghanistan, deren berufliches Ziel die Betreuung von älteren Mensch ist. Kinder können während des Kurses in einem extra Spielzimmer von Mitarbeiterinnen des Bildungswerks betreut werden. Damit können Frauen auch während ihrer Elternzeit an „Doppelklick“ teilnehmen, um ihre digitale Kompetenz auszubauen.



„Der Schutz der Privatsphäre unserer Teilnehmerin ist uns wichtig, deswegen weisen wir sie auf Stolpersteine und Sicherheitslücken im Netz hin. Selbstverständlich unterstützen wir die Frauen auch bei der Stellensuche und bieten eine sozialpädagogische Begleitung an“, erklärt Sozialpädagogin Isabell Horst ein weiteres Anliegen von „Doppelklick“.



Die meisten der Teilnehmerinnen lernen mit viel Spaß und Eifer und können nach dem Abschluss des Kurses unter anderem eigene Bewerbungsunterlagen am PC erstellen.



Der Kurs erstreckt sich über einen Zeitraum von 16 Wochen mit täglich vier Unterrichtsstunden. An mindestens zwei Tagen arbeiten die Teilnehmerinnen von zu Hause aus. Sollten sie nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, erhalten sie auch hier Hilfe von den Mitarbeiterinnen des Bildungswerks und werden entsprechend ausgestattet.



Derzeit nutzen zehn engagierte Frauen aus dem Vogelsberg die Möglichkeit, die digitale Welt für sich zu entdecken, in diesem Monat bietet sich diese Chance für weitere Frauen. Nähere Informationen und Auskünfte erteilen:



Claudia Bourquain: bourquain.claudia@bwhw.de 06631 9659-20



Isabell Horst: horst.isabell@bwhw.de 06641 64654-14

