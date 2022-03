Dolmetscher gesucht

In der Notunterkunft in der Alsfelder Hessenhalle werden dringend Dolmetscher benötigt, die russisch oder ukrainisch sprechen und die flexibel einsetzbar sind – bei Bedarf auch einmal am Wochenende oder in der Nacht. Interessenten können sich per Mail unter notunterkunft@vogelsbergkreis.de melden beziehungsweise direkt bewerben.