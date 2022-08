Digitalisierung rund ums KFZ

Der Vogelsbergkreis wird 50 – und das muss gefeiert werden: mit einem großen Fest am Samstag, 24. September, ab 11 Uhr an der Schule an der Wascherde in Lauterbach. Das Programm steht, trotzdem kommen immer wieder Programmpunkte hinzu. Denn auch das Amt für Straßenverkehrsangelegenheiten (AStA) stellt neben den anderen Fachämtern der Kreisverwaltung am Jubiläumsfest sein Angebot vor.Wie wird man den „grauen Lappen“ los? Welche Fristen gilt es zu beachten? Wie kann ich mein Auto ummelden, oder welches Online-Portal steht für die Zulassung vom neuen Motorrad zur Verfügung? Fragen, die am Jubiläumsfest am 24. September direkt mit den Expertinnen und Experten aus dem Amt für Straßenverkehrswesen geklärt werden können. Denn die Mitarbeiter beraten beispielsweise über den Umtausch der Altführerscheine und bieten die Möglichkeit an, vor Ort einen Antrag zu stellen.Auch stellt das Fachamt die derzeit bereits verfügbaren digitalen Prozesse vor. In einer Testumgebung können beispielsweise einige Leistungen ausprobiert werden, und es kann ein Blick hinter die Kulissen der Arbeit des AStA geworfen werden. Denn die Mitarbeiter zeigen, welche Arbeitsschritte auf Behördenseite nötig sind, um beispielsweise den Umtausch des Alt-Führerscheins abzuschließen.Das Jubiläumsfest zum 50. des Vogelsbergkreises findet an der Schule an der Wascherde statt. Neben einem Mehrgenerationenlauf, vielen Sport- und Spielangeboten, stellen die Fachämter der Kreisverwaltung ihre Leistungen vor. Rund um die Wascherde gibt es Essen, Trinken, Musik, Informationen, Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren und vieles weitere zu sehen. Ein Shuttle-Service steht ebenso zur Verfügung, wie ausreichende Parkmöglichkeiten.Weitere Informationen auf www.vogelsbergkreis.de/wirfeiern