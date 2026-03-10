Digitalisierung der kommunalen Bauleitplanung
„Runder Tisch Geodateninfrastruktur Vogelsberg“ stellt Pflichtenheft vor
Nun legt der ‚Runde Tisch Geodateninfrastruktur‘, kurz GDI Vogelsberg, ein Standardwerk vor, das Kommunen, Planungsbüros und Dienstleistern praxisorientiertes und einheitliches Arbeiten mit XPlanung ermöglicht. Bei einem gemeinsamen Termin im Sitzungssaal der Kreisverwaltung bekommen Landrat Dr. Jens Mischak (zweiter von rechts) und Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug (rechts) von Bernhard Hofmann (zweiter von links), Leiter des Amtes für Bauen und Umwelt, Andreas Rüb, im Bauamt für das Geoinformationsmanagement sowie die Geschäftsstelle der GDI Vogelsberg zuständig, sowie Christiane Köhler vom Amt für Bodenmanagement in Fulda den finalen Stand des Pflichtenhefts präsentiert.
Mit dem Leitfaden an der Hand, sollen Bebauungspläne im Vogelsbergkreis fit für die digitale Zukunft und den rechtsverbindlichen Austausch gemacht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Verantwortlich für die Erstellung des gemeinsamen Pflichtenheftes ist eine Arbeitsgruppe der GDI Vogelsberg aus Mitarbeitern der Kommunen, der Kreisverwaltung und des Amtes für Bodenmanagement Fulda.
Das Pflichtenheft und weiterführende Informationen finden Interessierte auf der Webseite www.vogelsbergkreis.de/xplanung oder auf www.geoportal-vogelsberg.de/xplanung.
Hintergrund:
XPlanung ist der bundesweite Standard für den digitalen Austausch von Bauleit-, Raumordnungs- und Landschaftsplänen. Die GDI Vogelsberg ist eine Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gebietskörperschaften im Landkreis Vogelsberg zur Entwicklung und zum Betrieb einer gemeinsamen Geodateninfrastruktur, um Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und sämtliche Potenziale raumbezogener Daten gemeinsam zu erschließen.