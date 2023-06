Digitales Potenzialflächenkataster für die Vogelsberger Kommunen

Verlassen und unbebaut liegt es da, das Baugrundstück am Ende der Straße. Doch es besteht Hoffnung für das attraktive Grundstück. Denn mit dem „Baulückenmodul“ des Geoportals Vogelsberg kann sich etwa die Familie auf Bauplatz-Suche oder die Kommune einen schnellen Überblick zu freien Bauplätzen oder Baulücken verschaffen. „Bereits vor einigen Jahren haben sich die Vogelsberg-Kommunen und der Kreis gemeinsam mit dem Thema Potenzialflächen, hier insbesondere den Baulücken, beschäftigt“, sagt Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter und Baudezernent, anlässlich des „Runden Tisches Geodateninfrastruktur (GDI) Vogelsberg“ im Amt für Bodenmanagement Fulda, Außenstelle Lauterbach. In seinem Grußwort hebt er besonders die gute Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Bodenmanagement, dem Regierungspräsidium, den Städten und Gemeinden sowie dem Kreis hervor. „Genügend, auch bezahlbaren, Wohnraum zur Verfügung zu stellen ist eine Herausforderung für die kommenden Jahre. Das Baulückenmodul stellt dabei ein praktisches Instrument dar“, ergänzt der Dezernent.Das „Baulückenmodul“ des Geoportals dient seit nunmehr drei Jahren den Vogelsbergkommunen einerseits zur internen Verwaltung der Baulücken, andererseits können verifizierte Baulücken sowie freie kommunale Bauplätze auf dem öffentlich zugänglichen Geoportal in einer Kartenapplikation dargestellt werden. Einige Kommunen nutzen diese sogenannte „Baulücken- und Bauplatzbörse“, die auf www.geoportal-vogelsberg.de unter „Themen“, „Bauen und Planen“ zur Verfügung steht, bereits erfolgreich zur Vermarktung ihrer freien, bebaubaren Grundstücke.Auch Barbara Bachner, die Amtsleiterin des Amtes für Bodenmanagement Fulda und Gastgeberin dieser Sitzung des Runden Tisches GDI Vogelsberg, würdigt in ihrer Begrüßung die Arbeit dieser Gemeinschaft, die bereits 2013 durch ihr Amt, den Vogelsbergkreis und die kreisangehörigen Kommunen initiiert wurde. Sie begrüßt die externen Gäste Rainer Keller und Martina Winsberg-Koch vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen sowie Marc-Andre Rüb von der Firma Softplan, die zusammen das neu entwickelte „digitale Potenzialflächenkataster Hessen“ den anwesenden kommunalen Vertretern vorstellen. Denn nach der offiziellen Freischaltung durch Minister Tarek Al-Wazir, Wirtschafts- und Wohnungsbauminister, ist diese neue Web-Anwendung jetzt für alle hessischen Kommunen kostenfrei nutzbar.Die browserbasierte Anwendung soll Städten und Gemeinden in Hessen die flächenschonende Innenentwicklung erleichtern, indem diese ihre Potenzialflächen wie Baulücken, Flächen mit hohem Entwicklungspotenzial, Brachflächen und Gebäudeleerstände einfach erfassen und darstellen können. Das digitale Potenzialflächenkataster ist damit ein gutes Hilfsmittel, um bestehende Möglichkeiten für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung – ob für Gewerbeflächen oder Wohnungsbau – schneller identifizieren und Planungen vereinfachen zu können.„Das neue ‚digitale Potenzialflächenkataster Hessen‘ ist eine ideale Ergänzung zum bereits seit Jahren im Vogelsbergkreis etablierten Modul, da es die Erfassung von Flächen vereinfacht und weitere Arten von Flächenobjekten, wie etwa Gebäudeleerstände, einschließt“, sagt Baudezernent Dr. Mischak. Eine geplante Schnittstelle zwischen beiden Anwendungen wird zukünftig die gemeinsame Datennutzung ermöglichen und vermeidet Doppeleingaben.Das Amt für Bauen und Umwelt der Kreisverwaltung, Sachgebiet Geoinformationsmanagement, steht für Fragen zur Veranstaltung und dem digitalen Potenzialflächenkataster unter der Emailadresse geoportal@vogelsbergkreis.de zur Verfügung.