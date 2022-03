Digitaler vhsTalk zum Krieg in der Ukraine

Aufgrund der dramatischen Lage in der Ukraine planen die vhs des Vogelsbergkreises und die vhs des Landkreises Gießen am Dienstag, 15. März, um 19 Uhr einen vhsTalk zum Krieg in der Ukraine. Gastgeber und Philosoph Sven Görtz aus Staufenberg trifft Prof. Dr. Hans-Jürgen Bömelburg, den stellvertretenden geschäftsführenden Direktor des Gießener Zentrum Östliches Europa der Justus-Liebig-Universität Gießen„Mit diesem kurzfristigen Angebot reagieren wir auf die aktuelle, dramatische Lage in der Ukraine, die so viele Menschen auch hier beschäftigt. Wir freuen uns, mit Prof. Dr. Bömelburg einen Experten gewonnen zu haben, der die aktuelle Situation in der Ukraine, die jüngere russisch-ukrainische Geschichte und die Lage der Geflüchteten in Polen beleuchten wird“, betonen die jeweiligen vhs-Leitungen Monika Schenker und Torsten Denker.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei möglich. Eine vorherige Anmeldung ist aber notwendig. Alle angemeldeten Personen erhalten rechtzeitig im Vorfeld den Teilnahmelink.Der Talk findet am Dienstag, 15. März, von 19 bis 20.30 Uhr per Videokonferenz statt.Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und der vhs des Vogelsbergkreises durchgeführt.Weitere Informationen und Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Gießen: Tel. 0641/ 9390-5700, Webseite: www.vhs-kreis-giessen.de