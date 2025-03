Digitale Buchvorstellung: „Warum noch lernen?“ mit Bob Blume

„Wir müssen uns darüber klar werden, warum wir im 21. Jahrhundert lernen – und dieses „Warum“ muss im Zentrum der Bildung stehen", findet Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume. Denn nur dann könne Lernen erfüllend und sinnstiftend sein. Blume formuliert in seinem Buch „Warum noch lernen?“ eine klare Vision für die Schule der Zukunft in Zeiten multipler Krisen, sozialer Ungerechtigkeit und des Aufstiegs künstlicher Intelligenz. Wie ein besseres Bildungssystem, motivierender Unterricht und zukunftsorientierte Lehrinhalte aussehen könnten, darüber kann man mit dem Autor im Rahmen einer digitalen Buchvorstellung ins Gespräch kommen. Diese Online-Buchvorstellung findet am Mittwoch, 12. März, um 19.30 Uhr in Kooperation der Volkshochschule des Vogelsbergkreises mit der Friedrich-Ebert-Stiftung statt. Den Zugangslink zur Online-Veranstaltung erhalten die Teilnehmer nach erfolgreicher Anmeldung. Weitere Informationen unter www.vhs-vogelsberg.de oder per E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de