Dieses Angebot kann sich sehen lassen

Am Gruppentisch sitzen drei Jugendliche und büffeln gemeinsam Mathe für die Abschlussprüfung, in einer anderen Ecke hat sich wieder die Senioren-Runde eingefunden und liest gemeinsam die neuesten Nachrichten auf dem Tablet und an den Computer-Arbeitsplätzen üben vier junge Syrer ihre ersten deutschen Worte. So unterschiedlich diese drei Szenen, so unterschiedlich und vielfältig ist das Angebot im Hessencampus Selbstlernzentrum unter dem Dach der Volkshochschule in Lauterbach. Und das nun schon seit zehn Jahren.



Beeindruckt zeigt sich Erster Kreisbeigeordneter und vhs-Dezernent Patrick Krug bei seinem Besuch im Selbstlernzentrum, das sein Angebot anlässlich des zehnjährigen Bestehens im Rahmen eines „Mitmachtages“ vorstellt. Jede Menge Lernmaterialien sind auf den Tischen verteilt und dokumentieren damit die Bandbreite. Und die kann jeder nutzen. „Wir bieten ein niedrigschwelliges und kostenloses Lernen an“, erklärt Lernberater Stefan Martin. Der – auf Wunsch – ein richtiges Lernpaket schnürt für die Teilnehmer. „Im Lerngespräch frage ich ab, was genau gewünscht ist, dann stelle ich die Materialien zusammen“, schildert er. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem selbstorganisierten Lernen.



Man kann zu Hause üben, aber viele „Schüler“ kommen natürlich ins Selbstlernzentrum im ersten Stock des „Alten Esels“ in Lauterbach. „Oft bilden sich kleine Lerngruppen, die sich regelmäßig treffen“, berichtet Martin und erinnert in diesem Zusammenhang an die Senioren-Gruppe, die endlich lernen will, mit dem Tablet umzugehen. Und er spricht über die kleine Gruppe syrischer Frauen, die regelmäßig kommt, um Deutsch zu lernen. Dann gibt es die Schüler, die sich auf den Schulabschluss vorbereiten, oder die Azubis, die im „Alten Esel“ lernen, eine Power-Point-Präsentation zu erstellen.



„Wir haben sehr viele spezielle Angebote hier“, ergänzen vhs-Leiterin Monika Schenker und Monika Wüllner, Koordination Hessencampus, und weisen zum Beispiel auf „Deutsch für die Pflege“ hin. „Die Menschen arbeiten im Schichtdienst, die können keinen festgelegten Kurs besuchen, deshalb bieten wir hier eine interessante Alternative“, wirbt Schenker. Wer dabei richtig fleißig ist, der lernt im „Alten Esel“ nicht nur die ersten deutschen Fachbegriffe aus dem Bereich der Pflege, nein, der kann es sogar auf das Level schaffen, das für ein medizinisches Studium nötig ist.



„Sprache ist der Schlüssel zu Integration“, betont Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug. „Wir können sehr stolz sein, ein solches Angebot wie hier im Selbstlernzentrum vorhalten zu können.“ Krug dankt in diesem Zusammenhang den Mitarbeitern für ihr Engagement und die Bereitschaft, sich immer wieder auf Neues einzulassen, „denn nur so bleiben wir interessant für unsere Kunden mit ihren verschiedensten Interessen und Wünschen“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete und blickt Richtung PC, auf dem in diesem Moment ein Übungsprogramm für Französisch läuft, während bei den Materialien auf dem Auslagen-Tisch die „Musikalische Gehörbildung am PC“ ins Auge fällt. „In der Tat – ein unglaublich breites und abwechslungsreiches Angebot“, kommentiert Patrick Krug abschließend.

