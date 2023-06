„Diese Zusammenkunft ist mehr wert als alle Medaillen in Berlin“

Karibik-Feeling im Vogelsberg: Landrat Manfred Görig empfängt Delegation aus Curaçao

Karibik-Feeling im Vogelsberg: Als Landrat Manfred Görig und Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak am Montagabend eine Delegation aus Curaçao im Kolping-Dorf in Herbstein begrüßen, liegt ein buntes Stimmengewirr in der Luft, Niederländisch ist zu hören, immer wieder Englisch und Deutsch, dann natürlich Papiamentu, die Landessprache der niederländischen Karibik-Insel. Die Leichtigkeit und die gute Laune der Sportler und ihrer Betreuer, die im Vorfeld der Special Olympics vier Tage im Vogelsberg zu Gast sind, sind geradezu ansteckend.



Mehr als 8000 Flugkilometer liegen zwischen Curaçao und Mittelhessen. Die 20-köpfige Delegation war nach einem Zwischenstopp in Amsterdam am Sonntag in Frankfurt gelandet und nach Herbstein gereist. Noch bis zum Donnerstag bleibt die Delegation im Vogelsberg, ehe sie nach Berlin weiterreist, wo vom 17. bis 25. Juni mit den Special Olympics World Games die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung stattfindet. Rund 7000 Sportler aus aller Welt werden dabei in 26 Disziplinen um Medaillen kämpfen.



Im Vorfeld der Special Olympics lernen sie im Rahmen des sogenannten Host Town Programms verschiedene Region Deutschlands kennen. Beworben hatte sich auch der Vogelsbergkreis. „Zum Zeitpunkt unserer Bewerbung stand noch nicht fest, welche Nation bei uns zu Gast sein wird. Die Freude war riesig, als wir im Januar 2022 erfahren haben, dass wir als Host Town ausgewählt wurden und die Delegation aus Curaçao bei uns begrüßen dürfen“, ruft Landrat Manfred Görig bei der Begrüßung der Gäste noch einmal in Erinnerung. Jeder seiner Sätze wird von John Pachen, einem gebürtigen Niederländer, übersetzt. Willy Harms, der Leiter der Delegation aus Curaçao, wiederum gibt die Infos in der Landessprache Papiamentu weiter.



Zum karibischen Team gehören sieben aktive Sportlerinnen und Sportler, die in den Disziplinen Bowling, Boccia, Schwimmen und Powerlifting bei den Wettkämpfen antreten. Zur Mannschaft zählen auch vier Unified Partner, Sportler ohne Behinderung, die beim Bowling und beim Boccia während der Weltspiele Teams mit den Athleten mit Einschränkungen bilden und gemeinsam um die beste Platzierung kämpfen. „Inklusiver Sport, wie er besser nicht sein könnte. Einfach großartig“, kommentiert der Landrat und verspricht: „Gespannt werden wir die Berichte verfolgen und drücken ganz fest beide Daumen. Vor allem aber gilt: Dabeisein ist alles!“



Bis zum Start in Berlin wartet ein buntes Programm auf die Gäste, „dabei haben wir uns vom deutschlandweiten Motto des Host Town Programms „Zusammen inklusiv!“ leiten lassen“, verrät der Landrat. Als Höhepunkt bezeichnet Görig den Mehrgenerationenlauf mit olympischen Fackel. Am Mittwoch wird dann noch in Alsfeld auf dem Marktplatz ein großes Begegnungsfest gefeiert. Das Motto in dieser Woche jedenfalls lautet: „Gemeinsam Spaß haben, den Vogelsberg erkunden und unsere Spezialitäten genießen.“



Manfred Görig weist auch noch einmal darauf hin, dass erst vor wenigen Wochen in Herbstein im Kurpark ein inklusiver Bewegungspark eröffnet wurde. „Dieser Bewegungspark ist ein hervorragendes Beispiel für lebendige Inklusion und setzt somit ein Zeichen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Vogelsbergkreis.“ Menschen mit Behinderungen sollen, genauso wie jeder andere auch, ohne Hindernisse überall und jederzeit am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. „Dies ist klar definierter Anspruch gelebter Inklusion“, betont der Landrat. Die Umsetzung dieses Ziels bleibt eine fortwährende Aufgabe und muss bei jeder Neu- oder Umbaumaßnahme, beim Erstellen von Computer-Programmen, beim Planen von Veranstaltungen, mitgedacht werden.



„Ich bin sehr beeindruckt von dem, was hier an Inklusion geleistet wird“, lobt Delegations-Leiter Willy Harms, der sich für den warmen und herzlichen Empfang im Vogelsbergkreis bedankt. „Ich weiß, wie viel im Hintergrund gelaufen ist, um das alles hier zu organisieren.“ Harms weiter: „Wir schätzen diese Zusammenkunft hier mehr als Medaillen bei den Special Olympics. Das was hier passiert, das bleibt!“



Auch Herbsteins Bürgermeister Bernhard Ziegler begrüßt die Gäste aus der Karibik, die sich anschließend ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Und schließlich berichtet Helmut Bäumel von seiner Teilnahme an den Special Olympics in Abu Dhabi, wo er im Kanu Gold und Silber holte.