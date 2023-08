Die vhs ist in Bewegung

Bildung ist – wie vieles andere – ständig in Bewegung und so lautet auch das Motto des Herbstsemesters: „vhs in Bewegung.“ Das neue Programmheft wurde bereits vor den Sommerferien in Banken, Buchhandlungen, Rathäusern und zahlreichen Supermärkten im gesamten Kreisgebiet zur kostenfreien Mitnahme verteilt. Ab 4. September starten dann die ersten der über 400 angebotenen Kurse.„In Bewegung“ ist die vhs zum Beispiel in den Städten und Gemeinden des Kreises und hat sich ganz besondere Orte gesucht, an denen erstmalig Kurse stattfinden werden. Sie sind im Heft gekennzeichnet. Im Herbstheft des Jubiläumsjahres 2023 wird gleichzeitig auf 50 Jahre vhs des Vogelsbergkreises zurückgeblickt: Dort sind vier „falsche Kurse“, die aus den vergangenen 50 Jahren stammen, versteckt. Wer diese Kurse findet, kann sich an einem Gewinnspiel beteiligen und einen von fünf vhs-Gutscheinen gewinnen.Ziel der vhs-Arbeit war es damals wie heute, allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen für alle Bürgerinnen und Bürger möglichst wohnortnah anzubieten. Im neuen Heft findet sich daher wieder eine breite Palette an Kursen und Vorträgen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen sowie Beruf/EDV im gesamten Kreisgebiet. Neben den Präsenzkursen finden aber auch Online-Angebote weiterhin ihren Platz.Neu im Herbst ist eine Kinovorführung des preisgekrönten Films „Mo und die Arier“, dem sich eine Fragerunde mit der Regisseurin anschließt. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der DEXT-Fachstelle Vogelsbergkreis und dem Förderverein für Filmkunst und Kultur e.V. im Lichtspielhaus in Lauterbach angeboten. In Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes Gießen und der Stadtjugendpflege Lauterbach ist vom 5. bis 31. Oktober eine Ausstellung „…von bedeutsamen Dingen und wie sie in den Vogelsberg kamen“ in der vhs zu sehen. Die Ausstellung wird mit dem Vortrag „Weit gereist“ eröffnet.Wer hat als Kind Dialekt gesprochen? Samstags die Gass` gekehrt? Wie blickt man auf die Kindheit zurück? In einem Online-Erzählcafé, das zu einem Austausch über die Kindheit in den 60er und 70er Jahren einlädt, wird auch das Buch „Du on ech“ vorgestellt.Wer mehr über den herbstlichen Vogelzug, zur Fütterung von Wintervögeln, über das geheime Leben der Fledermäuse, über die Kunst des unsichtbaren Gehölzschnittes oder zum Thema rund um das Klima wissen möchte, ist im vhs-Bereich zur Umweltbildung richtig.Ein KidsSafe-Kinderschutztraining für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 6. Klasse zeigt im Online-Format Wege auf, Kinder vor Übergriffen, Gewalt und Mobbing im Alltag zu schützen.Der Bereich Kultur und Kreatives bietet neben den unterschiedlichsten Tanz-, Mal- Schmuck-, Näh und Häkelkursen auch eine Vielzahl an Kursen in Fotografie, Film- und Mediengestaltung an. Neu sind ein Kurs in der Maltechnik der Punktmalerei Mandala Dot Painting sowie ein Stoff-Workshop Upcycling Jeans. Auch Makramee, geprägt vom aktuellen Boho-Style, ist wieder voll im Trend.Wer Entspannung sucht und zur Ruhe kommen will, dem Stress in Alltag und Beruf entgegenwirken möchte, der findet beim Gesundheitsangebot der vhs sicher den richtigen Kurs. Waldbaden, Entspannung für Kiefer und Augen, Achtsamkeit und Meditation, Resilienztraining und Stressmanagement werden ebenso angeboten wie Yoga, Tai Chi und Qi Gong in den verschiedensten Stilen.Zahlreiche Bewegungs- und Fitnesskurse, mit denen der Körper ganzheitlich trainiert wird, gehören ebenso zum Programm wie die vhs-Kochkurse, die von der regionalen Küche „Heimat schmecken!“ bis zur überregionalen Küche, von Persien, China und Japan bis nach Mexiko und Peru, das Programm abrunden.Neben einem ausgeweiteten Kursangebot bei „Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“, insbesondere über die Integrationskursschiene des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, werden die „klassischen“ vhs-Fremdsprachen, also Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch, mit unterschiedlichen Niveaustufen und Schwerpunkten angeboten. Dazu gibt es neue Kennenlern- und Einstiegskurse in den Sprachen Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Persisch und Japanisch. Speziell für Kinder werden Sprachkurse in Spanisch, Arabisch und Farsi durchgeführt.Auch für den beruflichen Bereich wird wieder vielfältige Unterstützung angeboten: "Wirkungsvoll kommunizieren und präsentieren“ gehört ebenso zum Angebot wie mehrere Workshops zum Thema „Zeitmanagement“. In einer Infoveranstaltung wird wieder das XpertBusiness-System mit den anerkannten Zertifikatslehrgängen vorgestellt.„Flipcharts gestalten – Bilder sagen mehr als 1000 Worte“ und „Sketchnotes-Skizzieren lernen für den Arbeitsalltag“ sind zwei neue Angebote, die für mehr Kreativität sorgen und die Merkfähigkeit anregen. Diverse weitere Kurse und Workshops im Kompaktformat ermöglichen Interessierten, Grundlagen- oder Aufbauwissen in Windows 2010 oder Office 2019 (Word, Excel, Outlook oder Power Point) zu erlangen bezeihungsweise zu erweitern. Auch Grundlagenkurse zum Umgang mit dem Smartphone oder dem Tablet gehören im kommenden Herbst wieder zum Angebot.Die Geschäftsstelle in Alsfeld, Im Klaggarten 6, ist montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr unter 06631/792-7700 telefonisch erreichbar, oder aber rund um die Uhr per E-Mail unter info@vhs-vogelsberg.de und im Internet unter www.vhs-vogelsberg.de