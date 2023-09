Die Zukunft des Engagements in Deutschland

Zu einem Online-Austausch zur „Zukunft des Engagements in Deutschland“ lädt die Stabsstelle Ehrenamt des Vogelsbergkreises am Dienstag, 26. September, von 18 bis maximal 19.30 Uhr über BigBlueButton ein. Über folgenden Link kann man teilnehmen:Nachdem Ende 2022 beim Deutschen EngagementTag der Startschuss für die Engagementstrategie des Bundes gefallen ist, haben bereits zahlreiche Engagierte und Ehrenamtliche ihre Ideen zur Zukunft des Engagements eingebracht ( https://www.zukunft-des-engagements.de/ ). Auch die Stabsstelle Ehrenamt des Vogelsbergkreises möchte ihren Beitrag dazu leisten und lädt Interessierte zum Online-Austausch ein, kündigt Simon Päbler, der Leiter der Stabsstelle, an.In dem 90-minütigen Online-Veranstaltung wird es um die aktuellen Herausforderungen und Chancen des Engagements in Deutschland gehen. Die Teilnehmer werden darüber sprechen, wie man die Zukunft des Engagements gestalten kann. Die Ergebnisse werden geteilt mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die diese aufbereitet und an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend weiterrecht. Dort wird daraus eine Engagementstrategie des Bundes entwickelt.Päbler weist abschließend darauf hin, dass man auch telefonisch an der Veranstaltung teilnehmen kann. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung unter ehrenamt@vogelsbergkreis.de oder Telefon 06641/977-3404 erforderlich, da die Zugangsdaten für die telefonische Teilnahme erst einige Minuten vor Beginn der Veranstaltung per Mail zugeschickt werden können.