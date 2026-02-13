Kontakt
Die Welt gemeinsam entdecken

Schuldezernent Krug übergibt in der Stadt- und Schulbibliothek Homberg Lesestarter-Sets

„Der Löwe in Dir“ – das ist der Titel des Kinderbuchs, das es für eine Gruppe Homberger Kita-Kinder in der Stadt- und Schulbibliothek an der Ohmtalschule in Homberg nun zu hören gab. Und zwar von einem für sie bis dahin unbekannten Vorleser: Denn Patrick Krug, Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent, ist dort zu Gast, um mit dem „Mutmach-Buch“ für das bundesweite Programm „Lesestart 1-2-3“ zu werben und Lesestarter-Sets zu überreichen. „Denn Vorlesen ist unglaublich wertvoll. Vom Sofa oder Kinderzimmer aus kann man die Welt entdecken und gemeinsam tolle Momente erleben. Und später lesen und schreiben zu lernen, fällt den Kindern auch leichter, wenn ihnen schon früh vorgelesen wird“, sagt der Schuldezernent.

Gemeinsam mit Simke Ried, Bürgermeisterin der Stadt Homberg, Schulleiter Carsten Röhrscheid, Antje Reinmuth-Kaut, Schulleiterin der Pestalozzi-Förderschule, Bibliothekarin Ariana Jende und Matthias Röse, Leiter des Amts für Schulische Bildung und Betreuung, ist er in Homberg vor Ort, um fürs Vorlesen zu werben und kleine Geschenke an die Kita-Kinder zu übergeben.

Das bundesweite Programm „Lesestart 1-2-3“ will früh Sprach- und Lesefähigkeiten fördern. Eltern können gemeinsam mit ihren Kindern im Alter von einem bis drei Jahren in teilnehmenden Kinderarztpraxen und Bibliotheken Lesestarter-Sets bekommen. Lesestarter-Sets für die Ein- und Zweijährigen gibt es in Arztpraxen, das Set für Dreijährige in Bibliotheken. Mit dem ‚Lesestart-Finder‘ auf www.lesestart.de sind die teilnehmenden Partner leicht zu finden. „Und natürlich lädt der Ausflug in die Bibliothek zum gemeinsamen Entdecken, Schmökern und Vorlesen ein“, sagt Schuldezernent Krug abschließend.

Das Programm „Lesestart“ wird vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt. Weitere Informationen zum Programm sind auf www.lesestart.de nachzulesen.

