Die Unbeugsamen zum Auftakt der Frauenwochen

Es geht weiter mit den Unbeugsamen bei der Auftaktveranstaltung der Vogelsberger Frauenwoche am Samstag, 8. März. Das Frauennetzwerk knüpft an die erfolgreiche Vorjahresveranstaltung an, bei der der Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ im Lauterbacher Lichtspielhaus gezeigt worden war. Ein Film, in dem die Frauen der Bonner Republik porträtiert wurden, die um Teilhabe an den politischen Entscheidungsprozessen kämpften. Nun gibt es die Fortsetzung mit „Die Unbeugsamen 2 - guten Morgen, ihr Schönen“. Regisseur Torsten Körner richtet seinen Blick diesmal auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs und zeichnet ein lebendiges Gruppenporträt ostdeutscher Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen der DDR. 15 selbstbewusste Frauen erzählen, wie auch im Land der staatlich verordneten Gleichberechtigung das Patriarchat regierte und schaffen damit ein kraftvolles Kaleidoskop der Geschlechterbeziehungen im Arbeiter- und Bauernstaat. Der Film bietet den beeindruckenden Lebensleistungen der ostdeutschen Frauen und ihrem Kampf um Chancengleichheit eine fesselnde Bühne. „Er sollte unbedingt als Abrundung der unbeugsamen Frauen Gesamtdeutschlands angeschaut werden“, sagt Elisabeth Hillebrand, die Beauftragte für Integration und Gleichstellung des Vogelsbergkreises.



Veranstaltet wird die Auftaktveranstaltung am Samstag vom Frauennetzwerk des Vogelsbergkreises. Los geht es um 19 Uhr im Lichtspielhaus in Lauterbach, im Steinweg 27. Neben Sekt/Selters und ganz frischem Popcorn gibt es noch viel mehr an diesem Abend: eine Modenschau mit den neuen Trends für das Frühjahr, Musik mit den „Evergreens“, eine Ausstellung zu „femina devina“ (weiblich, göttlich) und viele Infos zum Frauennetzwerk des Vogelsbergkreises und sonstigen Dingen, die frau wissen sollte/müsste.

