Die Tage der alten

Schule sind gezählt

Die Tage der alten Schule und des Hallenbades in Schlitz sind endgültig gezählt, mit den Rückbauarbeiten ist bereits begonnen worden. Derzeit sind Mitarbeiter von Fachfirmen dabei, die schadstoff-belasteten Materialien auszubauen und zu entsorgen. „Die Arbeiten erfolgen streng nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe“, sagt Stefan Schmidt, der Leiter des Vogelsberger Amtes für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft. „Von der Baustelle geht keine Gefahr für die Mitarbeiter der Firmen oder für die Anwohner in den benachbarten Straßen aus“, unterstreicht Schmidt. Auch die anschließende Entsorgung der Materialien wird von einem Fachunternehmen ausgeführt – ebenfalls streng nach Vorschrift. Überwacht wird dies von einem spezialisierten Ingenieur-Büro.



In der letzten Oktober-Woche müssten die Arbeiten laut Stefan Schmidt in der Schule abgeschlossen sein, im Hallenbad schon früher, sodass dort schon mit den eigentlichen Abbrucharbeiten begonnen werden kann. Bis zum Jahresende wird dann auch der Rückbau des Schulgebäudes abgeschlossen sein.