Die Reinickendorf‐Schule mit dazugehörigem rBFZ hat eine neue Schulleiterin

„Seit August ist Annette Meißner-Ernst die neue Leiterin der Reinickendorf-Schule mit dem dazugehörigem regionalen Beratungs- und Förderzentrum und darüber freue ich mich sehr!“ Mit diesen Worten überreichte Schulamtsdirektor Johannes Altmannsberger der neuen Schulleiterin ihre Urkunde.



Die Reinickendorf-Schule ist als Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und als regionales Beratungs- und Förderzentrum (rBFZ) innerhalb des inklusiven Schulbündnisses des südlichen Vogelsbergkreises fester Bestandteil in der Schullandschaft.



Meißner-Ernst sammelte bereits im Schwalm-Eder-Kreis langjährige Erfahrung als Schulleiterin einer Förderschule mit rBFZ. Nun möchte sie diese und ihre Kompetenzen im Vogelsbergkreis einbringen. „Ich hatte einen guten Start, finde hier ein nettes Kollegium vor und erfahre große Unterstützung durch den Schulträger, den Vogelsbergkreis, und das Staatliche Schulamt Gießen/Vogelsberg“, so ihre Bilanz nach wenigen Wochen.



Der Aufgabenbereich der Reinickendorf-Schule als regionales Beratungs- und Förderzentrum für den südlichen Vogelsbergkreis konnte seine Büroräumlichkeiten in der Gudrun-Pausewang-Schule in Lauterbach/Maar finden. „Die Schulleiterin der Grundschule, Heike Dietz, und die gesamte Schulgemeinde haben mich und meine neuen Kolleginnen und Kollegen mit offenen Armen aufgenommen und unterstützen uns derzeit täglich in zahlreichen organisatorischen, strukturellen, räumlichen und auch zwischenmenschlichen Bereichen.“, sagt Annette Meißner-Ernst dankend. „Als regionales Beratungs- und Förderzentrum haben wir den Auftrag, inklusive Prozesse in der Region zu unterstützen und voranzubringen. An der Gudrun-Pausewang-Schule dürfen wir das gerade umgekehrt erleben: diese Offenheit, Unterstützung und Kooperation seitens der Grundschule kann man als gelungene Inklusion bezeichnen“, meint Meißner-Ernst.



Die Schülerinnen und Schüler, die Kolleginnen und Kollegen und die Erziehungsberechtigten der Reinickendorf-Schule verbleiben ohne Veränderungen am gewohnten Filial-Standort Angersbach/Wartenberg.



Berthold Habermehl, Leiter des Amtes für Schulische Bildung und Betreuung, freut sich ebenso, dass nach längerer Zeit der Vakanz die Schulleiterstelle mit Annette Meißner-Ernst wieder besetzt werden konnte. Er unterstreicht die Bedeutung eines regionalen Beratungs- und Förderzentrums für den inklusiven Unterricht in der Region. Es gelang, pünktlich zum Schuljahresbeginn eine Erstausstattung bereitzustellen und mit Claudia Dietrich eine weitere Verwaltungskraft für das Sekretariat des rBFZ einzustellen. „Wir wollen, dass Annette Meißner-Ernst einen guten und vor allem arbeitsfähigen Start in unserem Kreis hat“, so Berthold Habermehl abschließend.

