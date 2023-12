Die Lüge ist nur einen Klick entfernt

Einen Vortrag zum Thema Fake-News bietet die Volkshochschule in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung am Montag, 8. Januar, an. Der Vortrag findet von 18 bis 20 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten, statt.Über den Krieg Russlands gegen die Ukraine informiert man sich auf dem Smartphon. Doch neben echten Nachrichten werden auch Fake-News und Propaganda verbreitet. Hier den Überblick zu behalten, ist auf den ersten Blick schwer, aber lösbar. Anhand zahlreicher Beispiele wird Referent Tom Buschardt auf die Interessen der Mächtigen aufmerksam machen. Er wird für Fehler sensibilisieren, die Medien in der Berichterstattung unterlaufen. Und er wird aufzeigen, wie leicht Fakes zu enttarnen sind und welche Wirkung Regierungs-Propaganda entfaltet.Tom Buschardt arbeitete unter anderem als Nachrichtenredakteur in öffentlich-rechtlichen und Privatsendern, coachte 15 Jahre an der Akademie des Auswärtigen Amtes im Bereich Krisen- und Konfliktkommunikation im Interview. Er berät Unternehmen in Krisen auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und publiziert zu Kommunikationsthemen.Buschardt bringt zahlreiche Videos und Bildbeispiele mit und analysiert historische und tagesaktuelle Beispiele in seinem Vortrag.Für weitere Fragen oder Anmeldungen ist die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de zu erreichen.