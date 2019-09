Pressemitteilung BoxID: 769573 (Kreisausschuss des Vogelsbergkreises)

Die Erste aber nicht die letzte Radtour zu Öko-Betrieben...

Bei schönstem Spätsommerwetter fand die erste Fahrradtour der Ökomodellregion Vogelsberg und des ADFC statt. Entlang schöner Radwege und ruhiger Seitenstraßen blieb genügend Zeit, um die interessierten Fragen der Radler zu beantworten. Zu guter Letzt konnten die leckeren regionalen Bio-Produkte noch verköstigt werden - und spätestens da stand fest: Diese Reihe sollte unbedingt fortgeführt werden.



Die 15 Radlerinnen und Radler wurden auf ihrer Tour zu zwei Bio-Höfen im Umland von Schlitz geführt. Dabei gab es in Üllershausen auf dem Hof der Familie Lorenzen neben mobilen Hühnerställen, Gänsemast auf der Weide und Ziegenhaltung auch Einblicke in die Vermarktung der Produkte, die auf unterschiedlichen Wegen direkt zu den Verbrauchern gelangen.



In Sassen konnte im Landwirtschaftsbetrieb der Lebensgemeinschaft ein Milchviehbetrieb direkt bei der Arbeit im Melkstand besichtigt werden. Außerdem wurden hier die besonderen Ansprüche einer Betriebsführung mit Menschen mit Beeinträchtigung erläutert. Viele interessierte Nachfragen zeugten davon, wie groß das Interesse der Verbraucher zum Thema ökologische Landwirtschaft und ökologische Lebensmittel ist.





