Deutschlernen für Geflüchtete aus der Ukraine

Das Selbstlernzentrum in Lauterbach bietet ab sofort für Geflüchtete aus der Ukraine die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Menschen aus der Ukraine können im Selbstlernzentrum in der Obergasse 44 in Lauterbach selbstorganisiert die deutsche Sprache erlernen. Dazu führt der Lernberater in die speziell auf ukrainische Lerner ausgerichtete Software ein, und begleitet das selbstgesteuerte Lernen auch später weiter. Es werden keine Vorkenntnisse verlangt.Zwar schließt das Angebot nicht mit einem Sprachzertifikat ab, führt aber tief in die deutsche Sprache ein, teilt das Selbstlernzentrum Lauterbach mit. Es ist besonders für Lerner geeignet, die noch keinen anderweitigen Sprachkurs haben, oder die aufgrund der persönlichen Situation zuhause und an mobilen Endgeräten lernen wollen. So können die Lerner nach einer Einführung unabhängig online lernen, ohne in das Selbstlernzentrum kommen zu müssen.Für das kostenlose Angebot findet jeden Mittwoch ab 14.30 Uhr eine Einführung statt. Dort werden die Lernsoftware vorgestellt und weitere Lerntermine bekannt gegeben. Eine unverbindliche Anmeldung erfolgt über stefan.martin@vogelsbergkreis.de