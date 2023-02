Der Vogelsbergkreis sucht Jugendschöffinnen und Jugendschöffen

Für die kommende Amtszeit von 2024 bis 2028 sucht das Jugendamt des Vogelsbergkreises neue Jugendschöffinnen und Jugendschöffen, die mit ihrer Tätigkeit die Amtsgerichte in Alsfeld und Büdingen unterstützen.Die Bewerber müssen im Vogelsbergkreis wohnen und am 1.1.2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Sie sollten zudem über soziale Kompetenz verfügen und somit das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet und sie sollten über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen.Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit, Urteilsvermögen, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung. Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen gewahrt werden. Allgemein sind Schöffen mit den Berufsrichtern gleichberechtigt.Weitere Informationen zu diesem Ehrenamt sowie das Bewerbungsformular erhalten Interessierte unter www.schoeffenwahl.de . Beim Vogelsbergkreis steht für Fragen Dagmar Scherer telefonisch unter 06641/977-4095 und per E-Mail an jugendamt@vogelsbergkreis.de zur Verfügung.Interessenten können das ausgefüllte Bewerbungsformular bis spätestens 31. März per E-Mail an jugendamt@vogelsbergkreis.de . Eine Bewerbung ist auch postalisch möglich:Kreisausschuss des VogelsbergkreisesJugendamt, z.H. Dagmar SchererGoldhelg 2036341 Lauterbach