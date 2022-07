Der Vogelsberg feiert: Großes Fest am 24. September

50 Jahre Vogelsbergkreis / Das Programm steht / Für jeden Geschmack etwas dabei / Shuttle-Verkehr zum Festgelände

Der Vogelsbergkreis wird 50 – und das muss gefeiert werden: mit einem großen Fest für Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 24. September, ab 11 Uhr an der Schule an der Wascherde in Lauterbach. Das Programm steht und bietet für jeden Geschmack etwas – und eine Premiere.



Am 24. September findet nämlich der 1. Vogelsberger Mehrgenerationenlauf statt. Im Vordergrund stehen hier die Bewegungsförderung und das gemeinsame Miteinander. Da können zum Beispiel Oma und Opa gemeinsam mit ihren Enkelkindern auf die Strecke gehen. Oder Schulklassen zusammen mit einer Gruppe aus einem Seniorenheim laufen. Oder es werden Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam sportlich aktiv. Zwei Strecken mit einer Länge von 2,3 Kilometer beziehungsweise 800 Meter stehen zur Auswahl.



Darüber hinaus bieten Vereine und der Sportkreis bei „Sport im Park“ ein gut aufgestelltes Mitmach-Programm an. Die Besucher können außerdem Fußball-Billard spielen, sich an einer Kletterwand probieren oder das vielseitige Angebot des Spielemobils nutzen.



Viel Platz rund um die Schule an der Wascherde brauchen auch die Feuerwehren und das Vogelsberger Amt für Gefahrenabwehr. Sie präsentieren die unterschiedlichsten Einsatzfahrzeuge und stellen sogar die Drehleiter auf. Wer mutig ist, kann mit nach oben fahren und einen Blick auf Lauterbach aus luftiger Höhe genießen. Für die jüngeren Besucher werden Fahrten mit einem Feuerwehr-Auto angeboten. Daneben gibt es ganz viele Informationen, Spiele, Vorträge und die Verleihung von Feuerwehrleistungs-Abzeichen.



Auch zahlreiche andere Fachämter der Kreisverwaltung sind am 24. September mit von der Partie - wie das Amt für Schulische Bildung und Betreuung, das mit der Schule an der Wascherde die Mitmachaktion „Schule früher – Schule heute“ anbietet. Die Volkshochschule präsentiert ihr vielfältiges Angebot und das Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum informiert unter anderem über Landwirtschaft/Landschaftspflege, über Dorf- und Regionalentwicklung oder über Wirtschaftsförderung. Eine Mitmach-Aktion rund um das Geo-Portal bereitet das Amt für Bauen und Umwelt vor und das Gesundheitsamt widmet sich der Schlaganfallprävention. An einem Stand können Besucher ihr persönliches Schlaganfallrisiko bestimmen lassen. Das Jugendamt informiert über die Arbeitsbereiche Pflegekinder/Pflegefamilien, über Frühe Hilfen und über Erziehungsberatung. Der Vogelsbergkreis als attraktiver Arbeitgeber in der Region - das ist Thema des Haupt- und Personalamtes. Zudem wird die Behörden-Nummer 115 vorgestellt.



Das Amt für Soziales und Ausländerrecht konzentriert sich auf das Familienbündnis und stellt dessen neue Struktur vor. Zudem gibt es Aktionen für Kinder und ein Gewinnspiel.



Wie man seinen Kühlschrank richtig bestückt und einräumt, das erfährt man beim Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Ordnungsangelegenheiten. Infos gibt es auch zu Nutri-Score, einem System zur Nährwertbestimmung bei Lebensmitteln. Das Veterinäramt hat zudem Info-Material zum Thema Tierschutz und zeigt die richtige Heimtierhaltung auf.



Wer sich gut auskennt im Vogelsbergkreis, der kann am Stand des Kreisjugendparlaments und der Auszubildenden der Kreisverwaltung punkten. Hier gibt es unter anderem ein Quiz über den Kreis und einen Escape-Room, in dem Geschichten aus dem Vogelsberg mit Rätseln gelöst werden müssen.



Für Essen und Getränke ist selbstverständlich gesorgt. Außerdem gibt es ein attraktives musikalisches Begleitprogramm.



Parkflächen werden an der Schule an der Wascherde ausgewiesen. Wer mit dem Zug oder dem Bus nach Lauterbach kommt, der kann einen Shuttle-Service nutzen.