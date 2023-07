„Der Austausch ist mittlerweile eine schöne Tradition“

Landrat Manfred Görig begrüßt Auszubildende aus Oberhavel

Was 2014 begann, ist mittlerweile Tradition: Der jährliche Azubi-Austausch zwischen dem Vogelsbergkreis und dem Partnerlandkreis Oberhavel in Brandenburg. In der vergangenen Woche waren Merve Karateke, Kristin Ochs, Alicia Welker und Paul-Leon Sodtke aus der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises zu Gast in Oberhavel, diese Woche verbrachten die angehenden Verwaltungsfachangestellten Felicitas Hahn, Anne Schneider und Domenic Reinhardt von der Kreisverwaltung Oberhavel im Vogelsbergkreis. Ganz herzlich begrüßt wurden die drei von Landrat Manfred Görig, der betonte, wie wichtig ihm dieser Azubi-Austausch sei: „Das ist gelebte Partnerschaft. Der Austausch ist ein wichtiger Bestandteil der dauerhaften Verbundenheit unserer beiden Landkreise.“



Die drei jungen Menschen haben verschiedene Fachämter besucht und sich mit den hiesigen Azubis ausgetauscht. Es standen aber auch Unternehmungen auf dem Programm, damit die Oberhaveler den Vogelsberg kennenlernen. So wurden beispielsweise die Städte Lauterbach, Alsfeld und Schlitz erkundet, es standen eine Besichtigung der Schlitzer Destillerie und ein Besuch des Feierabendmarktes in Alsfeld auf dem Programm.