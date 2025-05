Denkmalrechtliche Genehmigung kann digital beantragt werden

Das Amt für Bauen und Umwelt im Vogelsbergkreis geht den nächsten digitalen Schritt: Nun können auch denkmalrechtliche Genehmigung digital beantragt werden. Bis zur Implementierung in das hessische Bauportal ist dies übergangsweise per E-Mail an denkmalschutz@vogelsbergkreis.de möglich. Parallel zur digitalen Antragsstellung können die Anträge aber auch weiterhin noch in Papierform eingereicht werden. Für die jeweiligen Antragsstrecken bietet das Amt zwei unterschiedliche Formulare an, die hier zum Download bereitstehen: www.vogelsbergkreis.de/abu-antrag Am 1. April hatte das Amt für Bauen und Umwelt bereits den Weg für die digitalen Baugenehmigungen freigemacht.