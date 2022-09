Demenz – verbunden bleiben

Schon wieder den Schlüssel verlegt, schon fünf Mal geschaut, ob der Herd aus ist, und die kurze Erledigung im Geschäft endet in einer hilflosen Sucherei. Weltweit leben 55 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen – und die Prognosen lassen vermuten, dass es in den kommenden Jahrzehnten noch mehr werden. Rund um den 21. September, dem Welt-Alzheimertag, finden daher seit 1994 Veranstaltungen statt, die auf die Probleme und Nöte von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen aufmerksam machen wollen.Der Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis, neutrale und unabhängige Beratungsstelle und Mitglied der DemenzPartner-Initiative der Deutschen Alzheimergesellschaft, bietet daher in Kooperation mit der Volkshochschule rund um den 21. September zwei Präsenzveranstaltungen an.Am Montag, 19. September, findet von 16 bis 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Burg-Gemünden (Kurs-Nr. 222_1800) ein Kompaktkurs Demenz statt. Dieser Kurs wird ebenfalls am Mittwoch, 28. September, von 16 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Freiensteinau (Kurs-Nr. 222_1801) angeboten. Interessierte können sich unter 06631 7927700 oder www.vhs-vogelsberg.de anmelden.Zusätzlich gibt es drei Online-Impulse, die am Mittwoch, 21. September, zwischen 10 und 12.30 Uhr stattfinden. Der erste Impuls von 10 bis 10.30 Uhr widmet sich dem Thema „Erkrankungsbild Demenz und Hilfe für Angehörige”. Der zweite Impulsvortrag von 11 bis 11.30 Uhr behandelt die „Demenz und Kommunikation im Alltag“, bevor es ab 12 Uhr um das Thema „Autofahren und Demenz“ gehen soll. Die drei Veranstaltungen finden online statt. Für die Teilnahme benötigen Interessierte lediglich einen internetfähiges Endgerät, gegebenenfalls mit Mikrofon und Kamera, sowie den Zugangslink: https://meet.vogelsbergkreis.de/b/mon-4mk-7jv-yt2 Für Rückfragen stehen Sonja Staubach unter 06641 977 2095, und Monique Abel unter 06641 977 2091 zur Verfügung. Interessierte können sich auch per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de wenden.