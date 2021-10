Rund 1,6 Millionen Menschen sind in Deutschland an Demenz erkrankt, leiden an fortschreitenden Beeinträchtigung des Gedächtnisses und brauchen informierte Angehörige. Der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises bietet daher am Donnerstag, 14. Oktober, ab 18 Uhr, einen Online-Vortrag für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte an. Thema an diesem Abend: „Demenz und Pflegeeinstufung – Was steckt dahinter?“.Eine ausreichende Pflegeeinstufung, sensible Angehörige und eine aufmerksame Umgebung tragen dazu bei, dass Menschen mit einer Demenzerkrankung möglichst lange zu Hause leben zu können. Der Austausch über das Thema und die Möglichkeit, Fragen an die Fachexpertinnen vom Pflegestützpunkt zu stellen, kann dabei helfen, Lösungen für den Alltag zu erarbeiten.Die Teilnahme ist kostenfrei.Computer (mit Kamera), Laptop oder Smartphone, Internetzugang, gut funktionierende Internetverbindung/W-LAN und Mikrofon/HeadsetMonique Abel, 06641-9772091, Claudia Vaupel, 06641-9772097Der Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis ist eine neutrale und unabhängige Beratungsstelle und Mitglied der DemenzPartner-Initiative der Deutschen Alzheimergesellschaft.